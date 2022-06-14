韓貨車司機罷工 異丙醇出貨受阻波及中國晶片生產

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（中央社首爾14日綜合外電報導）韓國國際貿易協會（Korea International Trade Association）今天表示，全國各地韓國貨車司機發起罷工，阻礙半導體廠用來清潔晶圓的關鍵化學材料異丙醇出口到中國。

這是為期8天罷工影響晶片生產全球供應鏈的第一個跡象。根據韓國產業通商資源部，這已經使韓國工業生產和不能完成訂單交付的損失超過12億美元。

路透社報導，韓國國際貿易協會表示，一家韓國公司將生產的異丙醇（IPA）外銷給一家中國公司面臨困難，而這家中企負責供應晶圓給晶片製造商。異丙醇是用來清潔晶圓的化學品。韓國國際貿易協會沒有點名任何一家公司。

韓國國際貿易協會在聲明中表示，約90公噸或一週的發貨量已被推遲。

韓國國際貿易協會也更正稍早發布關於生產已中斷的聲明，並澄清這家中國公司沒有向三星電子在中國的晶片生產事業提供晶圓。

一位不願透露姓名的知情人士表示，韓國一家大型石化公司也面臨從工廠所在的港口城市麗水出口異丙醇的問題。

他們說，只允許「基本數量」貨物出口。知情人士由於事涉敏感拒絕透露公司名稱。

貨車司機工會因抗議燃油價格飆漲並要求保證最低工資，已與政府進行4輪談判仍未能找到解決方案後，他們誓言將繼續罷工。

韓國國土交通部長元喜龍（Won Hee-ryong）排除接受試圖以國家經濟作為要脅的任何要求。

根據國土交通部聲明，元喜龍表示：「政府將繼續聽取合理論述，但會依據法律和原則嚴格回應非法行為。」

國土交通部表示，雙方計劃在當地時間14日晚上7時（台北時間晚上6時）恢復會談。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1110614