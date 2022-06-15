倒戈支持彈劾川普 美共和黨議員萊斯初選失利

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國南卡羅來納州共和黨籍聯邦眾議員萊斯今天在期中選舉黨內初選，敗給前總統川普力挺的對手傅萊；在去年1月6日國會大廈遇襲事件後，萊斯倒戈支持彈劾川普。

萊斯因此成為川普針對政治敵人展開期中選舉復仇行動的主要目標。根據艾迪生媒體研究機構（Edison Research），在開完99%選票後，萊斯（Tom Rice）以24.6%比51%的得票率敗給州議員傅萊（Russell Fry）。傅萊可望在11月期中選舉後進入聯邦眾議院。

共和黨籍眾議員梅絲（Nancy Mace）則是川普另一個復仇目標，根據艾迪生媒體研究機構，開完76%選票後，梅絲以53.2%比45%得票率領先川普支持的候選人阿靈頓（Katie Arrington）。

2021年1月6日，川普支持者闖進美國國會大廈，試圖打斷議員認證民主黨籍的拜登贏得2020年總統大選。國會遇襲案如今是兩黨國會調查主題，本週重點在於川普聲稱2020年大選被偷走的不實聲明。

聯邦眾議院去年1月通過對川普的彈劾案，包括萊斯在內的10名共和黨議員倒戈投下同意票；梅絲雖在彈劾表決中投下反對票，但她拒絕支持共和黨挑戰2020年大選結果，引起川普不滿。

今天迎來76歲生日的川普曾對支持者說，擊敗萊斯和梅絲就是送給他的生日禮物。

隨著川普暗示2024年將再度角逐白宮寶座，共和黨黨內初選結果將被視為川普對共和黨是否持續具有影響力的衡量標準。截至目前，他支持的候選人已在俄亥俄州、賓州、喬治亞州和北卡羅來納州等戰場州取得喜憂參半的成功。

內華達州、緬因州和北達科他州選民今天也為黨內初選投票，以選出代表共和黨在期中選舉角逐美國聯邦參議院和聯邦眾議院席次的候選人。

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隨著民主黨總統拜登民調下滑，通膨飆升導致民怨四起，共和黨人料將贏得眾議院甚至參議院的控制權。這將使拜登的立法議程陷入停滯，並賦予共和黨人權力，發起可能具有政治破壞性的調查。

根據路透社/易普索（Reuters/Ipsos）今天完成的最新民調，拜登民意支持度跌至39%，是連3週下滑，接近他就任總統以來最低點。這項為期2天的全國民調發現，56%美國人不贊同拜登的表現。（譯者：劉文瑜/核稿：劉淑琴）1110615