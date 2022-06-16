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美國為首聯軍發動直升機突擊 逮IS敘利亞領袖

2022/6/16 13:24
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（中央社貝魯特16日綜合外電報導）以美國為首的聯軍表示，今天清晨在敘利亞展開作戰行動時，逮捕了伊斯蘭國一名高階領袖。另一個敘利亞反抗軍組織說，這是敘利亞國民軍控制區首度出現美國直升機降落行動。

路透社報導，自3年前在敘利亞戰場戰敗後，伊斯蘭國（Islamic State, IS）就一直發動叛亂攻擊。以美國為首的聯軍針對伊斯蘭國成員發動突襲與攻擊行動。

聯軍發表聲明說：「遭逮捕的人經評估是經驗豐富的炸彈製造者與協調人，他成為伊斯蘭國在敘利亞的最高層領袖之一。」聲明還說，作戰期間沒有造成平民受傷或飛機受損。

聯軍沒有說明今天的突擊行動是在敘利亞何處發動。

另一個獲土耳其支持的敘利亞反抗軍團體發言人今天稍早告訴路透社，聯軍部隊在土耳其邊界南方的阿霍梅拉村（Al-Humaira）發動直升機突擊行動，這是首度在此區發動這類作戰行動。

敘利亞國民軍（Syrian National Army）發言人哈默德（Major Youssef Hamoud）說，這場行動派出了美製契努克式（Chinook）與黑鷹（Black Hawk）直升機，但說目前還不清楚作戰確切情況。他說：「這是敘利亞國民軍控制地區首度出現（美國）直升機降落行動。」

與此區反抗軍有聯繫的消息人士說，作戰期間爆發衝突。

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今年2月，美國特種部隊在聖戰士團體沙姆解放組織（Hayat Tahrir al- Sham）掌控的敘利亞伊德利布省（Idlib）發動直升機突擊行動，導致伊斯蘭國首腦哈希米（Abu Ibrahim al-hashemi al-Quraishi）喪命。

自從成立伊斯蘭國的頭目巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）死亡後，哈希米便接受率領伊斯蘭國的任務。巴格達迪也是在2019年美國突擊行動中喪命，當時他是因為引爆炸藥身亡。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110616

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