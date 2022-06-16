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2024美總統大選 馬斯克拱佛州州長出馬

2022/6/16 13:46
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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克表示，他也許會支持佛羅里達州州長迪尚特角逐2024年總統大選，並預期今年11月的期中選舉將出現共和黨勝選的「紅色狂潮」。

路透社報導，今天早上在社群網站推特（Twitter）被問到總統選舉「傾向」支持誰時，馬斯克（Elon Musk）簡單回說「迪尚特」（Ron DeSantis）。保守派的迪尚特聲勢高漲，有可能成為與前總統川普爭奪2024年共和黨總統提名的勁敵。

迪尚特在佛州州長任內曾拒絕COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制措施，並簽署法案限制學校課堂討論LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）議題，還因為這項法律槓上迪士尼。

針對馬斯克的支持，迪尚特開玩笑說：「我樂見非裔美國人的支持，我能說什麼。」馬斯克是在南非長大的白人。

馬斯克同時推文說，他在德州南部國會選區昨天的特別選舉中，把票投給後來勝選的共和黨候選人佛羅雷斯（Mayra Flores）。佛羅雷斯將遞補一個在聯邦眾議院服務多年的民主黨籍議員留下的懸缺。

他在推特回應一篇有關佛羅雷斯的文章時說：「我投給佛羅雷斯，是我第一次把票投給共和黨候選人。」他還補了一句：「2022年紅色狂潮。」（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1110616

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