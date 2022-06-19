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與巴菲特午餐最終章 神秘競標人砸5.6億買入場券

2022/6/19 11:16
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（中央社舊金山18日綜合外電報導）eBay今天宣布，1名神秘競標者將花費創紀錄的1900萬美元（約新台幣5.6億元）天價，取得與美國傳奇投資大師巴菲特（Warren Buffett）共進午餐的權利。

這是第21次，也是最後1次機會，能與巴菲特這位年邁的億萬富翁、波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway Inc）董事長兼執行長共進慈善午餐。

12日在eBay網站的起標價為2萬5000美元，但隨著競標踴躍，價格迅速飆升，17日以略高於1900萬美元結標。

這場拍賣會每年舉行一次，但過去兩年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）問題而取消。拍賣目的是為美國非營利組織Glide基金會籌募資金，協助街友找到住處、提供醫療援助和訓練等。

eBay網站張貼的宣布指出，今年得標的贏家「不僅創造了歷史，也將與美國傳奇人物巴菲特以及多達7位貴賓在紐約市Smith & Wollensky牛排館共進私人午餐，度過難忘的下午」。

疫情爆發前的最後一次拍賣由中國區塊鏈平台波場（TRON）創辦人兼BitTorrent執行長孫宇晨（Justin Sun）贏得，他花了460萬美元與巴菲特共進午餐。

eBay聲明引述91歲巴菲特的話指出，他透過這些拍賣，認識世界各地很多有趣的人。

根據「富比世」（Forbes.com）網站報導，巴菲特3月份的資產淨值估計為1170億美元。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1110619

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