河內捷運公司虧損逾2億 籲補貼票價鼓勵搭乘

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（中央社記者陳家倫河內20日專電）越南第一條捷運路線2021年11月6日正式營運，河內捷運公司當年虧損達640億越南盾。河內捷運公司自2015年開始運作以來，已經虧損1600億越南盾（新台幣約2.05億元）。

河內市「吉靈－河東」（Cat Linh-Ha Dong）捷運線2021年11月6日正式營運，這是越南全國首個啟用的捷運服務，也是目前唯一對外營運的捷運路線，總長約13公里、共12站。

由於河內市的捷運路網不夠發達及民眾習慣自己騎機車，「吉靈－河東」捷運線的搭乘率一直為外界所關注。

越南快訊（VnExpress）報導，「吉靈－河東」捷運路線在2021年11月6日正式營運後兩個月營收僅有50億越南盾，與之相較成本卻高達600億越南盾。報告表示，高昂的人力成本是2021年全年虧損達640億越南盾的主要原因之一。

此外，河內捷運公司（Hanoi Metro Company）自2015年開始運作以來，已虧損1600億越南盾。

河內捷運公司一名代表指出，越南2021年4月爆發新一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，越南政府當時祭出嚴格的社交距離等防疫措施，對於全越南的經濟造成負面影響，也衝擊了運輸業。

這名代表還說，此外，河內市當局也沒有給予補貼。祭出補貼票價可以鼓勵民眾使用大眾運輸系統，才能盡量減少塞車與環境汙染。

報導表示，河內市的公車多年來都有補貼，河內市議會稍早通過決議，每年將給予「吉靈－河東」捷運線144.6億越南盾的票價補貼。

「吉靈－河東」捷運線共12站，搭一趟約需費時23分鐘，票價介於8000至1.5萬越南盾，月票則是20萬越南盾。河內市計劃到2030年要有10條捷運線，總長達417公里，「吉靈－河東」捷運線是其中之一。（編輯：林憬屏）1110620