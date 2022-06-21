馬斯克：推特假用戶數疑問未解 收購案仍僵持

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（中央社杜哈21日綜合外電報導）美國科技業巨賈馬斯克今天表示，他出價440億美元收購社群媒體平台推特（Twitter）的交易依舊暫停進展，因為關於推特上究竟有多少假用戶仍有「非常重大」疑問。

法新社報導，馬斯克（Elon Musk）透過視訊參與卡達經濟論壇（Qatar Economic Forum），被問到推特收購案進展時顯得不太願意討論，僅表示這是「敏感」議題，「仍有一些事項未解決」。

馬斯克說，這其中包括推特的假用戶和垃圾訊息用戶所占比例是否如推特所宣稱不到5%，「我認為這很可能並非大多數人使用推特時的經驗」。

身兼電動車大廠特斯拉（Tesla）與太空探索科技公司（SpaceX）執行長的馬斯克表示：「因此我們仍在等待這件事獲得解決。這是一件非常重大的事務。」

馬斯克並指出，關於推特的債務及股東是否將對收購案進行表決也有問題，「所以我想這是（讓交易實現）有必要先解決的3件事」。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1110621