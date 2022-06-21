傳被俘美國人在頓內茨克 克宮：不排除遭判死刑

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（中央社莫斯科21日綜合外電報導）俄羅斯克里姆林宮今天宣布，在烏克蘭被俘的美國公民將被送上法庭，不排除可能被判處死刑。另據國際傳真社則報導，被俘的2名美國人目前在俄國支持的頓內茨克分離主義地區。

路透社報導，針對被俘的2名美國人的下場，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「我們不能排除任何可能性，因為這都要由法院來決定。我們不會對法院判決發表評論，也無權干涉。」

培斯科夫還說，克宮不知道被俘的美國公民現在人在哪裡。他稍早聲稱，這2名美國人屬於傭兵，因此不受「日內瓦公約」保護，「他們應該為自己犯下的罪行負責」。

一旦來自阿拉巴馬州（Alabama）的美國退役軍人德瑞克（Alexander Drueke）和黃安迪（Andy Huynh, 音譯）被證實身處頓內茨克，他們恐將面臨嚴峻審判。

本月稍早，與烏軍並肩作戰而遭俘的2名英國人艾斯林（Aiden Aslin）、平納（Shaun Pinner），以及1名摩洛哥人沙德旺（Brahim Saadoun），皆遭到頓內茨克法院判處死刑。

路透社無法立即驗證國際傳真社（Interfax）的報導；頓內茨克1名女性發言人也拒絕就此發表評論。

德瑞克和黃安迪的家人告訴路透社，兩人於4月抵達烏國。

他們6月8日告訴家人，2人將參加一項任務，可能暫時與家人失去聯繫。家人說，他們後來發現這2人一直在哈爾科夫（Kharkiv）地區。

德瑞克的母親表示，愛子「並非以軍人身分參戰，而是以受過軍事訓練的平民身分前往當地。」（譯者：施施/核稿：劉學源）1110621