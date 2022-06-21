美涉新疆產品禁令生效 中：製造強迫失業強脫鉤

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（中央社記者張淑伶北京21日電）美國2021年底通過的「防止維吾爾人強迫勞動法」今天正式生效。中國外交部發言人汪文斌聲稱，美方試圖在新疆製造強迫失業。業界人士則評估，中國棉價有近一步走跌的壓力。

北京青年報報導，中國外交部今天的例行記者會上，汪文斌回應相關問題時說，所謂新疆存在「強迫勞動」，是「反華勢力為抹黑中國炮製的彌天大謊」。

他宣稱，美國此法是打著人權幌子對中國進行打壓的升級，更是肆意破壞國際經貿規則，損害國際產業鏈供應鏈穩定。「美方試圖以所謂的法律形式在新疆製造強迫失業，在全球推行同中國脫鉤」。中方對此予以強烈譴責和堅決反對，並將採取有力措施，維護中國企業和公民的合法權益。

中國外交部部長助理華春瑩今天也在社群平台推特（Twitter）上接連發布3組圖文，批判美國並列出有關新疆的所謂「事實真相」。

官方回應之外，民間則是關注此法對新疆棉花的影響。在微信公眾號「棉花展望」上，「中國棉花信息網」估算，中國2021年最終用在美國出口的新疆棉用量大概是59-64萬噸之間。如今不能證明新疆沒有強迫勞動的情況下，這些新疆棉將無法進入美國。

新疆勞道農業科技有限公司在其微信公眾號「勞道」上曾發文指出，「防止維吾爾人強迫勞動法」（Uyghur Forced Labor Prevention Act）對新疆棉的外銷將產生極大影響，進一步打擊疆棉消費，存在與國際產業鏈剝離的風險，影響中國棉紡織產業鏈的發展。

這篇文章說，美國個別大的服裝品牌可能後續不再向中國下訂單。歐洲和日本有部分品牌已經停止或減少使用新疆棉。

中國棉花網指出，中國國內棉花消費難以復甦，紡織第3季內銷訂單形勢不樂觀，國外又對新疆棉實施封鎖，加之生產成本居高不下，紡織產業鏈運行面臨沈重壓力。

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而這項法令也會對美國的產業造成影響。德國之聲中文網報導指出，新疆出口的主要商品除了棉花，還有番茄、用於太陽能板的多晶矽。此外，電動汽車電池和儲存可再生能源的電池，幾乎都是來自中國，其中新疆占最大宗。

美國紐約時報引述貿易專家說法表示，數以千計的全球公司在供應鏈上仰賴新疆。但如果美國全面執行新法，可能會導致許多產品在邊境被封鎖。另外，有鑒於中國供應鏈的複雜性和不透明性，如何確保產地來源將會是一件棘手的工作。（編輯：邱國強）1110621