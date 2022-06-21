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美恢復全面禁止使用人員殺傷地雷 朝鮮半島例外

2022/6/21 23:23
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國今天宣布恢復全面禁止使用和生產人員殺傷地雷（anti-personnel mines），唯獨在朝鮮半島與北韓對抗的軍隊例外。

白宮發表聲明稱，美國的政策將與「禁止使用、儲存、生產和轉移人員殺傷地雷的國際條約」維持一致。

美國的政策將因此回到前總統川普2020年決定授權使用和生產地雷之前的立場。

聲明稱，打從現在起，美軍將「不開發、不生產或取得」人員殺傷地雷，也不會出口這類武器，除非是為了銷毀或其他非戰場用途。

白宮表示，這項改變反映拜登總統「相信這些武器在戰鬥停止很久後，仍會對平民，包括兒童，造成過度影響，我們有必要在全球範圍削減使用（人員殺傷地雷）」。

與川普支持地雷政策轉變前的情況一樣，駐韓美軍仍為主要例外，他們防衛著一道布滿地雷和防禦工事的與北韓接壤邊界。

白宮表示：「朝鮮半島的獨特情況和美國對防衛大韓民國的承諾，使得美國此時無法改變朝鮮半島的人員殺傷地雷政策。」（譯者：楊明暐/核稿：劉學源）1110621

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