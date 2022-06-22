中俄艦艇幾乎繞日本列島巡航 防衛省密切關注

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（中央社東京22日綜合外電報導）俄羅斯海軍5艘艦艇與中國海軍3艘艦艇，本月分別以幾乎繞行日本列島一周的航路在日本周邊海域巡航，日本防衛省除派艦情蒐警監外，也密切關注中俄艦艇行動的關聯。

日本富士新聞網報導，防衛省表示，海上自衛隊確認，在東海航行的俄國海軍驅逐艦等5艘艦艇，已於6月21日上午7時左右通過對馬海峽進入日本海。

這幾艘艦艇6月15日在北海道海域被發現後，以繞行日本列島航路航行千葉縣外海、伊豆群島附近及沖繩周邊等海域。

另外，中國海軍飛彈驅逐艦等3艘艦艇，也在6月21日凌晨3時左右，通過伊豆群島須美壽島與鳥島間往西航行。

中國艦艇同樣以沿著日本列島的航路巡航，先是從日本九州以西海域通過日本海，接著再從北海道附近海域南下太平洋，防衛省正密切關注中俄兩國艦艇行動的關聯。

防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）公布資訊顯示，俄國5艘艦艇包括1艘無畏級驅逐艦、3艘守護級護衛艦，及1艘飛彈觀測支援艦。

5艘艦艇6月15日在北海道海域被確認後、16日航行至千葉縣外海、16日晚間到17日零時通過伊豆群島的須美壽島與鳥島間海域，接著在19日通過沖繩本島與宮古島間海域。

防衛省派出海上自衛隊第11護衛隊護衛艦天霧號及第3飛彈快艇隊蒼鷹號，進行情報蒐集與警戒監視任務。

在中國艦艇部分，海上自衛隊確認1艘055型飛彈驅逐艦、1艘052D型飛彈驅逐艦及1艘903型綜合補給艦，6月21日通過伊豆群島的須美壽島與鳥島間海域朝西航行。

這3艘艦艇分別在6月12日到13日間，被確認通過對馬海峽朝北航行；3艘艦艇中的2艘飛彈驅逐艦在16日到17日間通過宗谷海峽（北海道北方）東行，綜合補給艦則是在16日通過津輕海峽（北海道南方）東行；3艦20日被發現在千葉縣外海巡航。

防衛省派出海上自衛隊第7護衛隊護衛艦卷波號，進行情蒐與警監任務。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1110622