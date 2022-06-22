美首任原住民女性財政部司庫 瑪勒巴簽名將印在貨幣上

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美國總統拜登擬任命莫西干部落酋長瑪勒巴 （圖）擔任財政部司庫，她將是史上首位擔任該職位的原住民女性。（圖取自美國國家衛生研究院網頁allofus.nih.gov）

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統拜登今天宣布，打算任命莫西干部落酋長瑪勒巴擔任財政部司庫。她將是史上首位擔任該職位的原住民女性，且她的簽名將出現在美國貨幣上。

路透社報導，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）也宣布在財政部成立部落與原住民事務辦公室（Office of Tribal and Native Affairs），負責管理部落關係，直屬於財政部司庫。

葉倫在聲明中指出：「酋長瑪勒巴（Marilynn Malerba）將擴大我們與部落的獨特關係，持續共同努力支持部落經濟發展和部落公民的經濟機會。」

自2020年1月卡蘭沙（Jovita Carranza）離職之後，司庫一職懸缺至今。司庫負責硬幣、紙幣及美國製造的其他儀器的產量等事務，直接監督美國鑄幣廠，並且是與聯準會的重要聯絡人。

此外，拜登任命瑪勒巴擔任財政部司庫，也意味葉倫的簽名將出現在美國貨幣上。美國法律規定，任何流通美鈔都必須有財政部長和司庫的簽名，沒有財政部司庫，財長簽名不能獨自出現在美鈔上。因此，目前印製的鈔票，仍然有前財長梅努欽（Steven Mnuchin）的簽名。

瑪勒巴的人事任命無須再經參議院確認。

葉倫今天訪問訪南達科他州玫瑰花蕾蘇族（Rosebud Sioux Tribe）原住民保留區，這是美國財政部長首訪部落。

瑪勒巴自2010年以來擔任莫西干部落（Mohegan Tribe）酋長，在她擔任酋長前，曾擔任護理師和部落衛生部門的執行主任。（譯者：陳怡君/核稿：陳昱婷）1110622