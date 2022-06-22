俄羅斯若斷電報復 立陶宛總統：已做好準備

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（中央社維爾紐斯22日綜合外電報導）立陶宛總統瑙塞達告訴路透社，如果俄羅斯切斷其區域性電網，以報復立陶宛阻止部分俄國商品透過鐵路運到飛地加里寧格勒，立陶宛將會做好準備，但預期不會發生軍事對抗。

立陶宛依據歐盟針對俄國的制裁，禁止往返加里寧格勒（Kaliningrad）與俄國的貨物列車經過立陶宛領土。克里姆林宮昨天警告立陶宛，將對此禁令做出回應，讓這個波羅的海國家的公民感受到痛苦。

由於俄國入侵烏克蘭，莫斯科與西方之間的關係處於半個世紀以來最低點。

加里寧格勒濱臨波羅的海，夾在兩個北大西洋公約組織（NATO）成員國立陶宛與波蘭之間，和俄國沒有陸地接壤，要取道立陶宛才能接收俄方的供給。

立陶宛17日關閉從俄國內陸運送鋼鐵和其他黑色金屬的鐵路路線，並表示是根據當天生效的歐盟制裁而採取行動。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）今天接受採訪時說：「我們已經準備好應對俄國不友好的行動，例如切斷BRELL（電網）系統或其他系統的連接。」

在脫離蘇聯30年及加入歐盟17年後，波羅的海國家立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞仍然依賴俄國穩定的電力供應。

然而為了保險起見，立陶宛去年在與波蘭的電網連接上安裝設備，以快速連接到歐洲大陸電網，以防俄國切斷電力供應並可能導致停電。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1110622