同時拿白飯跟麵包 日本航空自衛隊幹部遭懲處

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日本航空自衛隊一名50多歲一等空尉在基地餐廳用早餐時，因為同時拿白飯跟麵包，遭到停職3天懲處。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社東京23日綜合外電報導）日本航空自衛隊位於埼玉縣的入間基地，今年4月26日發生一名基地幹部、50多歲一等空尉（相當於上尉）在基地餐廳用早餐時，因為同時拿白飯跟麵包，遭到停職3天懲處。

日本朝日電視台報導，這名基地幹部之所以受到懲處，主要是因為基地規定早餐「白飯」跟「麵包兩個」只能「二選一」；這名幹部的「違規行為」被配膳人員揭露而檯面化。

受到處分的一等空尉說：「因為自己的白飯有減量，所以也拿了麵包，這是我自己認知不足。」

一名30多歲男性民眾受訪時說，這沒有嚴重到被停職的程度，「嚴格是好事，但是不是有點搞錯嚴格的方向了」。

但也有一名40多歲男性認為，如果有規定就要遵守規定的數量，一旦發生戰爭等情況，食物分配不均就會變成問題，「違反規定將成重要問題」。

入間基地對住在基地的人員免費供應早餐，但住在基地外的當事人一等空尉等人，就必須支付每餐234日圓的餐費。

海上自衛隊也曾發生過防衛事務官因「白吃」咖哩飯，而遭受懲戒處分的案例。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1110623