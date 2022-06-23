新加坡5月核心通膨率達3.6% 創2008年以來新高

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（中央社記者侯姿瑩新加坡23日專電）受到糧食及電力、天然氣等價格上漲影響，新加坡5月核心通貨膨脹率攀升至3.6%。星媒報導，這是自2008年以來新高。

俄烏戰爭延燒導致全球物價高漲，新加坡核心通膨率也持續飆漲，4月達到3.3%，創下10年來最高。

新加坡金融管理局及貿工部今天發布新聞稿表示，星國5月整體通貨膨脹率為5.6%；不包括私人交通及住宿的核心通脹率則為3.6%。新加坡亞洲新聞台（CNA）報導，這是自2008年以來的新高。

金管局及貿工部指出，5月核心通膨率上升主要受到糧食、服務、零售及其他商品，以及電力、天然氣價格上漲的影響。

另外，星國整體通貨膨脹率也從4月的5.4%升至5月的5.6%，這主要是核心通膨上揚及住宿、私人交通通膨升溫的緣故。

金管局及貿工部表示，全球商品價格上漲及俄烏戰事、疫情對供應鏈造成的問題，導致外部通膨維持高壓。短期內，在地緣政治風險加劇及供應吃緊的情況下，原油價格將維持在高位；另外，受到供需失衡、全球運輸及區域供應鏈被打亂的影響，預計糧食等商品價格也將維持在高位。

金管局估計，新加坡核心通膨率在未來幾個月將持續上升，年底前可望放緩。不過，地緣政治及疫情相關衝擊，仍有可能造成通膨升溫。

金管局表示，預計新加坡今年全年整體通貨膨脹率落在4.5%至5.5%之間，估計核心通脹率平均為2.5%至3.5%。

此外，因應通膨壓力，新加坡政府日前宣布將推出總值新幣15億元（約新台幣322億元）援助方案，包括家庭水電費補貼及提供節能津貼給中小型企業。（編輯：林憬屏）1110623