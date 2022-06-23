美水上芭蕾選手比賽中突昏厥 教練火速跳水救命

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（中央社布達佩斯22日綜合外電報導）美國水上芭蕾選手阿爾瓦雷茲今天在匈牙利布達佩斯的世界游泳錦標賽（World Aquatics Championships）出賽，完成自選動作後突然昏厥沉入池底，教練連忙跳下水將她救出。

法新社報導，阿爾瓦雷茲（Anita Alvarez）今晚在決賽完成單人自由動作後，突然沒有呼吸，西班牙「馬卡報」（Marca）引述她的教練佛恩特斯（Andrea Fuentes）表示：「嚇壞人了。因為救生員沒有動作，我不得不跳進去。」

佛恩特斯當時穿著短褲和T恤潛入池底，把阿爾瓦雷茲拉到水面，再由他人協助將阿爾瓦雷茲帶到池邊。

佛恩特斯說：「我好怕，因為我看到她沒了呼吸，但她現在沒事了。」

眾人合力把阿爾瓦雷茲抬到擔架上，送往泳池旁的醫療站，池畔的隊友和粉絲顯然都嚇壞了。

美國游泳代表隊後來發布聲明指出，阿爾瓦雷茲現在狀況良好。

曾4度在奧運奪牌的佛恩特斯告訴西班牙電台，阿爾瓦雷茲是因為比賽太過賣力而昏厥。

「她只有肺部進水，恢復呼吸後就沒事了。」

「事發感覺像有整整一小時那麼久。我說事情不對勁，對著救生員大喊要他們下水，但他們沒聽到，或是沒聽懂我說的話。」

「她沒在呼吸…我盡快跳下去，快到好像是奧運決賽。」

佛恩特斯說，阿爾瓦雷茲打算明天休息一天，進行進一步健康檢查後，仍希望參加24日的團體賽。

這是25歲的阿爾瓦雷茲生涯第3次在世錦賽出賽。根據報導，她去年在西班牙巴塞隆納參加奧運資格賽時，也曾經昏厥。（譯者：鄭詩韻/核稿：張正芊）1110623