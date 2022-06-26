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基輔市區清晨發生數起爆炸 尚未傳出傷亡

2022/6/26 14:54
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（中央社基輔26日綜合外電報導）烏克蘭首都基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，今天清晨市區發生數起爆炸。法新社記者則指出，市中心一處住宅區被擊中，引發大火並竄起灰色煙雲。

法新社報導，爆炸發生於清晨6時30分許，而此前半小時空襲警報已經響起。基輔最近3週來並未受到俄羅斯的轟炸。

路透社報導，目前尚未傳出有關人員傷亡的即時訊息。

市長克里契科在通訊軟體Telegram 上說：「舍甫琴科區（Shevchenkivsky）發生了幾起爆炸…救護車和救援人員目前都在現場，在兩棟建築物進行救援和疏散工作。」

受影響的住宅區可見到竄出濃煙，警方已經封鎖相關地區。

4月底，在聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）訪問期間，一名「自由電台」（Radio Liberty）烏克蘭籍記者在俄羅斯襲擊基輔時，於自己的公寓裡喪生。

俄羅斯於2月24日揮軍入侵烏克蘭，烏國在西方武器助力下頑強抵抗，俄方未能拿下基輔後，轉而將火力集中於烏南和烏東頓巴斯地區（Donbas）。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110626

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