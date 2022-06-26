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G7領袖拿蒲亭開玩笑 想學他打赤膊

2022/6/26 23:18
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（中央社德國艾爾莫城堡26日綜合外電報導）七大工業國集團（G7）峰會今天在德國登場，與會領袖共進午餐時嘲笑俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）愛耍硬漢形象，戲稱他們是否該脫得只剩下襯衫，或甚至更少。

東道主德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在巴伐利亞風景如畫的艾爾莫城堡（Elmau Castle），舉辦7個強大民主國家的峰會。英國首相強生（Boris Johnson）在餐桌旁坐下時問道：「我們要脫外套嗎？」

來自英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本、美國和歐盟的領袖陷入兩難。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）建議等正式拍照後再脫，但強生隨即打趣道：「我們必須證明我們比蒲亭更強悍。」這個玩笑話題一直持續。

杜魯道說：「我們將打赤膊騎馬露一手。」他是指像蒲亭2009年赤膊騎馬拍照那樣。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）稱：「騎馬最好。」顯然沒考慮服裝問題本身。

強生插話說：「我們必須向他們展示我們的胸肌。」

在記者被請出去前，幾位領袖穿著外套拍照，把衣著問題留給閉門會議討論。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110626

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