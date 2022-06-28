北京：北約應停止針對中方不實之詞挑釁言論

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶北京28日電）中國外交部發言人趙立堅今天否認中國是北約的「系統性挑戰」，要求北約立即停止散播針對中方的不實之詞和挑釁言論，「不要在搞亂歐洲之後，企圖再搞亂亞洲，搞亂全世界」。

環球時報、環球網報導，在中國外交部例行記者會上，趙立堅針對北大西洋公約組織（NATO，簡稱北約）將在本週給中國貼上「系統性挑戰」的標籤作出回應。

他說，北約是冷戰產物和全球最大軍事聯盟，「早已淪為個別國家維持霸權的工具」；新戰略文件不過是「新瓶裝舊酒」，實質上沒有改變製造「假想敵」、搞陣營對抗的冷戰思維。

趙立堅宣稱，中國奉行獨立自主的和平外交政策，不干涉別國內政，不輸出意識形態，更不搞長臂管轄、經濟脅迫、單邊制裁，何談「系統性挑戰」？中國的發展是全世界的機遇，不是任何人的挑戰。

他說，嚴正要求北約立即停止散播針對中方的不實之詞和挑釁言論，北約應該做的是放棄冷戰思維、零和博弈、製造敵人的做法，不要在搞亂歐洲之後，企圖再搞亂亞洲，搞亂全世界。

北約成員國領導人28日至30日舉行峰會，預計將公布陳述北約目標與價值的新戰略文件，其中將納入針對中國的用詞。上一次北約的戰略文件是2010年在葡萄牙里斯本峰會通過，內容完全沒提到中國。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）日前接受德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）訪問時表示，中國不是北約的對手，不過中國的崛起對北約的利益、安全和價值是挑戰，北約會努力在這次峰會做出決定，向中國傳遞清楚訊息。

儘管中國官員經常強調自己不干涉他國內政，但是2月份中俄聯合聲明中，北京首度明白表示反對北約擴張。史托騰柏格說，此舉等於否定歐洲安全的核心原則，即每個國家有權選擇自己想加入哪一個防衛合作組織。（編輯：李雅雯）1110628