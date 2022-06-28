歐洲央行總裁淡化衰退風險 稱必要時準備加速升息

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（中央社葡萄牙辛特拉28日綜合外電報導）歐洲中央銀行總裁拉加德今天在年度研討會演說中淡化歐元區衰退風險，並表示倘若通膨持續飆升，她的團隊必要時準備加速升息。

法新社報導，歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）今天表示，歐洲央行將「盡可能」對抗通膨，通膨將在「一段時間內」維持在「不理想的高點」。

拉加德在歐洲央行年度研討會演說中表示，通膨飆升是「一項巨大挑戰」。「我們將盡可能確保通膨在中期內穩定在2%的目標」。

根據CNBC報導，拉加德指出：「我們已經大幅下修未來兩年的成長預測。不過，我們仍預期正成長率，基於對抗失去成長動能的國家內部緩衝。」

拉加德還說：「倘若通膨前景未好轉，我們將有足夠的資訊加速行動。然而這點端看數據而定。」

歐元區5月消費者物價上揚8.1%，創下歐元區歷史新高。俄羅斯入侵烏克蘭，以及隨之而來的能源和食品成本攀升，使消費者物價進一步上漲。

拉加德在葡萄牙辛特拉（Sintra）舉行的研討會演說時表示，目前工業和農業產品通膨水準是「1980年代中期以來未見」。

她說，能源成本上漲也「遠高於1970年代（石油危機期間）出現的個別峰值」。

拉加德警告，通膨壓力正在「加劇和擴大」，名目薪資成長則開始「有起色」。在此同時，實質薪資正受到通膨的「擠壓」，而經濟動盪拖累成長。

不過，歐洲央行仍預期歐元區將扭轉衰退，維持正成長。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1110628