韓將強化與北約合作 擬定新印太戰略方向

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（中央社記者廖禹揚台北28日電）韓國總統尹錫悅為出席北大西洋公約組織（NATO）峰會出訪西班牙馬德里，他表示，馬德里將成為韓國印太戰略與北約「2022新戰略概念」相遇之處，韓國政府將藉此強化與北約合作。

韓聯社報導，尹錫悅在當地時間28日上午進行的幕僚會議做以上表示。韓國總統府官員說明，北約成員國將印太地區主要國家之一的韓國視為未來核心戰略夥伴，邀請韓方出席這次峰會，韓方也為討論合作方案應邀出席。

北約峰會首次邀請非成員國韓國、日本、澳洲、紐西蘭、瑞典、芬蘭、烏克蘭、喬治亞等出席，尹錫悅因此成為首位出席北約峰會的韓國總統，這也是他5月上任後首次出席海外實體會議，踏上國際外交舞台。

隨行的韓國國家安保室第一次長金泰孝今天進行媒體簡報時表示，韓國政府這次參與北約峰會具有擴大國際夥伴關係的意義，尹錫悅將藉這次會議和與會人士討論量身打造戰略夥伴關係的具體做法，「我們也規劃開始就印太戰略擬定與歐洲夥伴國家的合作方式」。

尹錫悅今天將與北約祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會面，預計將討論韓國與北約的具體合作。韓國總統府官員透露，韓方將與北約締結今年下半年的合作計畫，「在各種經濟安保上的激烈競爭中，韓國與北約合作將超越軍事安保，明文化新戰略合作關係」。

為強化與北約成員國合作關係，韓國政府日前也宣布在布魯塞爾設立駐北約代表處。

尹錫悅這次在西班牙的官方行程將在當地時間下午3時50分（台灣時間晚上9時50分），以與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）的雙邊會談揭開序幕，之後與史托騰柏格，晚上再與夫人金建希一同出席西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）夫婦主辦的晚宴，正式開啟北約峰會行程。

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尹錫悅在峰會期間預計至少進行10場雙邊會談，對象包括澳洲、荷蘭、波蘭、丹麥、捷克、英國、法國、歐盟、加拿大及羅馬尼亞。除美日韓三邊會談外，與同樣以非成員國受邀出席的日本、澳洲、紐西蘭的四邊會談仍在協調中。

而在峰會議程中，尹錫悅預計在當地時間29日下午3時的「北約同盟國及夥伴國家峰會」環節中發表約3分鐘演說，將藉此傳達韓方擴大與北約合作意願，並就北韓核問題籲請北約成員國持續協助。（編輯：黃自強）1110628