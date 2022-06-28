赴北約峰會之際 澳總理警告：中國要從蒲亭戰略失敗中汲取教訓

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（中央社馬德里28日綜合外電報導）澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）前往西班牙馬德里參加北大西洋公約組織（NATO）峰會之際，警告中國政府要從俄羅斯在烏克蘭的「戰略失敗」中汲取教訓。

艾班尼斯接受澳洲「金融評論報」（Financial Review）訪問時表示，澳洲和其他非北約太平洋國家參加峰會很重要，因為在全球化世界中，沒有人可以把這類侵略隔絕於外。

隨著北約將重點擴大到中國和俄國構成的全球威脅，澳洲、紐西蘭、日本和韓國領導人以「亞太4夥伴」（Asia-Pacific Four）身分受邀參加峰會。

艾班尼斯表示，俄國和中國之間所謂的特殊關係「強化了對世界的影響，不僅僅是俄國和烏克蘭正在發生的事情」。

「這攸關在以規則為基礎的國際秩序中，你是否會看到像烏克蘭這樣的主權國家，被一個聯合國安理會（United Nations Security Council）常任理事國以如此野蠻、非法的方式入侵。」

他說，這使得志同道合國家做出回應的重要性更加重要，「俄國入侵烏克蘭對全球戰略環境產生了影響」。

「在某種程度上，俄國入侵烏克蘭可被視為戰略失敗。如果他們的目標是迅速增強力量，那並沒有發生。」

被問到中國政府應從俄國入侵烏克蘭，尤其是對待台灣議題上有何領悟時，艾班尼斯表示，烏克蘭戰爭「顯示試圖以武力對主權國家強加改變會遭遇抵抗」。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1110628