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加拿大溫哥華島警匪槍戰 2嫌斃命6警負傷

2022/6/29 11:05（6/29 11:29 更新）
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加拿大警方28日在卑詩省薩尼奇蒙特婁銀行的槍戰中擊斃兩名男性搶匪，另有6名警員受傷。（中央社製圖）
加拿大警方28日在卑詩省薩尼奇蒙特婁銀行的槍戰中擊斃兩名男性搶匪，另有6名警員受傷。（中央社製圖）
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（中央社加拿大卑詩省薩尼奇28日綜合外電報導）加拿大警方今天在卑詩省薩尼奇（Saanich）一家銀行的槍戰中擊斃兩名男性搶匪，另有6名警員受傷；警方表示，在發現現場可能有爆裂物裝置後，已疏散附近民家。

執法單位表示，緊急因應小組成員於當地時間上午11時左右抵達溫哥華島（Vancouver Island）薩尼奇的蒙特婁銀行（Bank of Montreal）現場。溫哥華島距離美國華盛頓州邊界很近。

▼網友在推特上傳警方壓制嫌犯的照片

根據薩尼奇警方張貼在官方網站上的聲明，這起事件仍在進行中，有大批警力在現場。

聲明提到，由於與嫌疑人有關的車輛上可能有爆裂物裝置，已疏散案發現場附近的民宅和商家

薩尼奇警察局長杜席（Dean Duthie）在記者會上說，兩名嫌疑人「全副武裝」，初步報告顯示他們當時穿著防彈衣，此外他暫時沒有關於兩人的任何進一步資訊。

有6名警員因槍傷送醫治療。杜席說：「目前，我們預期有些警員可在緊急治療後出院，但其他警員受了重傷，已被送去接受手術。」（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1110629

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