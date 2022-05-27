多倫多男子校園附近攜槍 遭警方擊斃

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（中央社多倫多26日綜合外電報導）加拿大多倫多市官員表示，多倫多警方今天下午開槍擊斃一名持槍在街上遊走的男子，此事導致鄰近5所學校預防性封鎖。

路透社報導，多倫多警察局長萊默（James Ramer）在記者會中表示，員警接獲有人攜械遊走的通報後趕抵現場，在與這名槍手對峙後開槍。萊默提到調查正在進行中，拒絕提供進一步細節。

多倫多警方稍早在推特（Twitter）上表示，員警對這名年近20歲或20歲出頭的男子開槍，男子受傷。

男子中彈的地點距離威廉G戴維斯公立小學（William G Davis Junior Public School）約130公尺，是5所學校中最後一個解除封鎖的學校。

根據多倫多公校教育局（Toronto District School Board），所有遭到封鎖的學校在幾小時後全數解除封鎖。

美國德州尤瓦爾迪鎮（Uvalde）洛伯小學（Robb Elementary School）25日發生槍擊案，造成19名孩童和2名成人喪生，這起槍擊案引發全球對槍枝暴力的擔憂。

根據路透社記者說法，多倫多警方已封鎖案發現場方圓300公尺的道路，特別調查員開始執行調查。

萊默說：「鑑於近日在美國發生的事件，我當然理解這樣的創傷，以及這對教職員、學生和家長來說會有多痛苦。」

萊默表示，多倫多警方尚未掌控此事的所有細節，且「我不想猜測並暗示這與美國正在發生的事情類似」。

根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive），德州槍擊案是美國2022年通報超過200起大規模槍擊案的其中一起。

根據華盛頓大學（University of Washington）健康計量評估研究中心（IHME）2021年的分析，加國的槍械凶殺率為每10萬人有0.5人，遠低於美國的4.12人。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1110527