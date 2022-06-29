英相強生：未來10年將更險峻 北約成員應增資國防

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（中央社記者陳韻聿倫敦29日專電）英國首相強生計劃今天在北約峰會向盟友示警，全球情勢未來10年將更險峻，北約各成員國應增加投資建立符合新需求的防衛力量、強化歐洲整體軍事嚇阻力。

首相辦公室指出，強生（Boris Johnson）今天將宣布投入更多英國的陸、海、空軍力至北大西洋公約組織（NATO）的集體防衛機制，並在北約框架下擴大在愛沙尼亞的軍事部署，確保部隊可維持高度戰備及快速反應、前線支援能力，同時提升致命打擊力。

英國在波羅的海地區的安全防禦扮演重要角色，包括參與北大西洋公約組織的「強化前進部署」，是部署於愛沙尼亞的北約戰鬥群主力。英國也主導主要由北歐與波羅的海國家組成的「遠征軍聯合部隊」（JEF）。

英國與愛沙尼亞4月並啟動結合雙方產業、研究與政府資源的「北約防務創新加速器」（DIANA）計畫，分別位於倫敦和愛沙尼亞首都塔林 （Tallinn）的總部預計7月開始營運。DIANA計畫側重運用英、愛兩國的數位創新能力。

北約峰會28至30日在西班牙馬德里（Madrid）舉行，重頭戲今天展開。

首相辦公室表示，自俄羅斯2月24日全面侵略烏克蘭以來，全球安全環境較以往更嚴峻，各國防衛支出應兼顧長期投資與短期緊急需求。自2006年北約各國商定每年國防支出應占國內生產毛額（GDP）至少2%以來，英國每年都達標，且持續是歐洲地區的防衛支出大戶。

2014年北約峰會議定，各成員國在2024年前都需達此2%門檻，但北約最新評估數據顯示，目前僅約1/3成員國達標。俄烏戰爭雖為各國提升防衛預算增添動力，但也進一步衝擊供應鏈、加劇通貨膨脹、推升民眾生活和企業營運成本，各國政府面臨棘手難題。

儘管如此，首相辦公室預估，英國今年的國防支出在GDP的占比將自目前約2.26%提升至2.3%。

強生計劃今天在峰會敦促北約盟友將GDP占比2%的國防支出設定為「下限」，而非「上限」，並「超前部署」、及早開始設定2024年之後的防衛投資目標。

首相辦公室指出，俄烏戰爭爆發後，有更多歐洲國家同意自明年起增加國防支出，包括德國、義大利、荷蘭、挪威、斯洛維尼亞、羅馬尼亞、波蘭。（編輯：黃自強）1110629