美國西班牙領袖會談 20年來首度更新共同聲明

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（中央社記者胡家綺馬德里29日專電）北約峰會在馬德里召開，美國總統拜登28日下午與西班牙總理桑傑士首次正式會面。雙方會談後發表20年來首度更新的共同聲明，並重申共同捍衛奠基在「規則」上的國際秩序。

美西雙邊會談在西班牙總理府蒙克洛亞宮（La Moncloa）進行，桑傑士（Pedro Sánchez）會後在共同記者會上表示，藉著北大西洋公約組織（NATO）峰會在此舉行，美、西得以透過會談，強化兩國的策略同盟關係。

呼應本次北約峰會的重大議程「俄烏戰爭」，桑傑士表示，俄國入侵烏克蘭不僅違反國際法規，也侵害國際共同維護的價值，因此，首要重申，兩國共同捍衛奠基在「規則」上的國際秩序的決心。

拜登表示，今年是西班牙加入北大西洋公約組織第40年，成為北約不可或缺的成員。他感謝西班牙對美國在西班牙駐軍的照顧，以及桑傑士對烏克蘭堅定的支持，「我們將與烏克蘭站在一起，並提供他們所需的軍援」。

桑傑士說：「西班牙和美國是盟友，我們共同致力於促進民主、自由、人權。」雙方皆對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發表嚴厲譴責。

面對近來西班牙備受爭議的北非移民問題，雙方於書面聲明中表明合作面對北非非法移民問題的重要性，並承諾促進安全且有秩序的移民措施。

根據國家報（El País）報導，拜登和桑傑士同意擴充美國在西班牙的軍備，美國正式宣布將部署在西班牙南部羅塔海軍基地（Naval Station Rota）的「勃克級」驅逐艦（Arleigh Burke）從4艘增加到6艘、海軍人數由1200人增員至1800人的計畫。

桑傑士接受拜登的擴軍提議，但此協議仍需得到西班牙國會批准。

桑傑士當天上午先與北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會晤，為本週的峰會揭開序幕並訂下議程基調。桑傑士在會面中表示，本次峰會的目標很明確，「傳達北約同盟成員團結一致的立場，共同捍衛自由、民主、多元政治、以及奠基於規則的國際秩序」。（編輯：馮昭）1110629