日本通信業者KDDI大當機 已搶修但通訊量仍設限

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京3日專電）經營au等行動通訊品牌的日本大型電信業者KDDI，從2日凌晨發生全國性通訊障礙，直到今天下午6時才修復，但業者仍對通訊量設限，至於何時才能正常提供服務，情況尚未明朗。

日本放送協會（NHK）報導，KDDI從2日凌晨1時35分開始，手機服務和網際網路通訊出現系統障礙。在搶修之下，西日本地區於今天上午11時左右完成修復作業；東日本地區於今天下午5時30分完成修復作業。

不過，即使通訊系統修復，但仍需進行網路測試，對通訊流量設限，因此用戶可能還會面臨無法連線的情況。

KDDI發生全國性的通訊障礙，時間長達40小時以上還未能完全修復，情況實屬罕見。KDDI表示，除了手機等通訊外，所有物聯網（IoT）的線路也受到影響。

KDDI社長高橋誠今天上午約11時舉行記者會，直到下午1時許，記者會才結束。他在記者會上公開致歉，並表示這次受到影響的用戶數最多可能約3915萬人。至於如何補償用戶損失，他表示有待觀察這次系統出狀況的內容後，才研議如何補償。

對於KDDI通訊系統大當機一事，日本總務大臣金子恭之今天上午10時召開緊急記者會時指出，手機是人民生活及社會經濟的重要基礎設施，讓很多民眾長期處於難以利用手機服務的狀態，實在很遺憾。

他說，尤其是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、中暑風險升高之際，加上有颱風接近沖繩縣、鹿兒島縣奄美地方，在此時，守護人民生命財產的消防、急救等緊急通報出狀況，此事得嚴正看待。

他還說，就他認知，此事應該是電氣通信事業法上的重大事故。相較於去年10月NTTdocomo大當機近30個小時，這次所造成的影響相當大，等接獲KDDI的正式報告後，會採取適當的因應措施。

日本電氣通信事業法規定，用來撥打119號等緊急通報的通訊服務，若發生影響逾3萬用戶超過1小時的情況，就視為重大事故。（編輯：韋樞）1110703