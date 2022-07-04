哥本哈根購物中心槍擊案3死3重傷 影像曝光嫌犯身影民眾驚逃[影]

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（中央社哥本哈根3日綜合外電報導）丹麥警方說，首都哥本哈根今天發生購物中心槍擊案，造成3人死亡，多人受傷，其中3人傷勢嚴重。警方並表示已逮捕1名22歲丹麥男子，不排除這是「恐怖主義行為」事件。

英國廣播公司（BBC）、美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報導，網路流傳影像顯示疑似槍手身影，以及現場民眾驚慌逃竄。畫面中可見一名男子穿七分褲和短袖深色上衣，手持疑似武器的東西。

目擊者艾瓦茲尼（Mahdi Al-Wazni）告訴丹麥電視台TV2，槍手手持一把「獵槍」。其他丹麥媒體報導，艾瓦茲尼表示槍手看起來極具侵略性。

路透社報導，丹麥過去一週剛舉行環法自由車賽（Tour de France）頭3站比賽，數以千計民眾出門上街享受歡樂氣氛，未料週末傳出這起震驚全國的攻擊事件。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）在聲明中說：「丹麥今晚發生一起殘酷攻擊事件，多人喪命，還有多人受傷。購物或外出用餐的無辜家庭、兒童、青少年和成人。」

她說：「我們美麗且通常很安全的首都一瞬間變調。我要鼓勵國人在這艱難的時刻團結起來，互相支持。」

哥本哈根警方表示，傍晚獲報發生槍擊案後，武裝警察趕赴哥本哈根的菲爾德購物中心（Field's），並告知商場內的民眾留在原地等待警方協助。哥本哈根媒體和歐洲新聞台（Euronews）畫面顯示，嚇壞的購物民眾驚慌逃離商場。

影片來源：euronews

警長湯馬森（Soren Thomasse）在記者會說，這起槍擊造成3人喪生，包括1名40多歲男子，以及年輕的1男1女，另有數人受傷，其中3人情況危急。湯馬森還說，傍晚5時48分逮捕1名22歲嫌疑人。

湯馬森告訴媒體，警方傍晚在西蘭大區（Zealand）展開大規模搜查行動，還說初步跡象顯示沒有其他槍手在現場。湯馬森拒絕就可能的動機或是否知道槍手身分發表評論。

目擊者萊萬多夫斯基（Rikke Levandovski）告訴TV2：「民眾起初以為是強盜案…後來我聽到槍聲，隨即躲到店內的櫃檯後面。」

她還說：「他朝群眾開槍，不是朝上打天花板或朝地上。」

另一名目擊者伊莎貝拉（Isabella）告訴丹麥廣播公司（DR）：「我和朋友突然聽到槍聲，大約有10槍，我們隨即盡快躲到廁所，而且發現這個很小的廁所擠了約11人。」

警方表示，英國男子團體1世代（One Direction）成員哈利（Harry Styles）原定今夜在哥本哈根舉行的演場會已取消，演唱會地點距離案發的購物中心很近。

鄰國挪威一週前才發生槍擊案，警方6月25日凌晨表示，首都奧斯陸一家夜店發生槍擊案，造成2人死亡、數人重傷。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110704

圖為案發後救援人員抵達購物中心。（Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson via 路透社）