挪威同志夜店槍擊案 法院公布槍手姓名

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（中央社奧斯陸27日綜合外電報導）挪威地方法院今天公布在奧斯陸同性戀酒吧開槍掃射的犯嫌為伊朗裔挪威公民馬塔普爾（Zaniar Matapour，音譯）。奧斯陸將在今天稍晚舉行團結示威，紀念受害者。

挪威警方形容馬塔普爾是有精神疾病史的激進伊斯蘭主義者，他被控在上週六殺害兩人並造成21人受傷，奧斯陸原定上週六舉行一年一度的同志驕傲遊行（Pride Parade），但在發生致命槍擊案後取消。

奧斯陸地方法院將在今天決定馬塔普爾在這起大規模槍擊案調查期間的初步拘留安排。警方表示，其中的一部分包括他將接受精神病評估。

奧斯陸LGBTQ社群成員今天稍後將聚集在奧斯陸市政廳前。今天也是1969年6月紐約石牆暴動（Stonewall riots）的周年紀念日，這場暴動被視為催生國際同志權利運動的抗議活動。

情報部門表示，他們從2015年起就知道馬塔普爾，他一直是挪威伊斯蘭極端分子網絡的一員。

路透社聯絡犯嫌的律師艾爾登（John Christian Elden），他沒有答覆置評請求。

艾爾登告訴挪威電視台TV2，目前仍不可能對攻擊的動機或原因做出任何結論。他說：「現在這樣做還為時尚早。」

馬塔普爾被控謀殺、謀殺未遂和恐怖主義罪。還不清楚他對這些指控的回應。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1110627