小馬可仕重視農業 台商期待菲國新政策牛肉

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台商表示，菲律賓總統小馬可仕重視農業，希望菲國新政府解決原料價格狂飆、物價高漲問題，並端出政策牛肉，提供外商較好的投資環境。圖為馬尼拉民眾在超市採購。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年7月4日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉4日專電）菲律賓總統小馬可仕就職至今5天，台商表示，小馬可仕重視農業，希望菲國新政府解決原料價格狂飆、物價高漲問題，並端出政策牛肉，提供外商較好的投資環境。

菲律賓台灣工商總會會長楊鴻裕說，根據目前觀察，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）重視能源問題，計劃恢復核能發電，外交上採取較中立的立場，「對外國投資者是比較好的環境，尤其菲律賓近期開放邊境，對商人來講方便許多，相信陸續會端出一些政策牛肉」。

他表示，菲律賓努力推動經濟刺激法案，若能調降水電價格、提高水電供應穩定性，應能吸引更多外國投資者，也能吸引一些台灣廠商來，「我們基本上是看好」。

中華民國僑務諮詢委員呂秀男從事飼料業，旅居菲國近50年。呂秀男說，小馬可仕的父親馬可仕（Ferdinand Marcos）在位期間重視農業，馬可仕之後的歷任總統，都沒有那麼重視農業。「所以我很高興他（小馬可仕）自己要主管農業部，應該會做得很好」。

小馬可仕6月下旬說，預估未來幾個季度將出現糧食短缺或食物價格上漲，他上任後將暫時兼任農業部長，以確保糧食供應充足。

呂秀男告訴中央社，菲律賓近期農業原料價格飆漲，原因是海運價格高漲，接著又爆發俄烏戰爭。「最困難的就是原料短缺，買不到原料，現在他應該是要解決這個問題，用政府的力量補足原料不足的問題，讓飼料價格平穩下來。」

他表示，受禽流感、非洲豬瘟疫情和飼料價格等因素影響，「農民現在真的沒錢買豬隻和雞隻，現在連雞蛋都非常貴」。

呂秀男說：「現在一頭小豬要養到肉豬，買這頭小豬要將近1萬披索（約新台幣5400元），（農民）真的買不起，還有加上飼料，真的是買不起。希望政府能看到這個問題，提供農民貸款來買小肉豬來養。」

僑務委員謝儀和說，菲律賓每日最低工資約500披索，但現在什麼都很貴，一公斤豬肉約380披索，一條虱目魚將近200披索，「（民眾）沒錢可以買，所以（農民）虱目魚都養很小條」。

另外，他表示，菲律賓田地很多，「土地這麼多還要進口稻米，沒有道理」。新政府看起來有意改革，期待小馬可仕有所作為，改善民眾生活。

商業鏡報（BusinessMirror）報導，美國農業部預計，菲律賓2022年將保持世界第2大稻米進口國地位，預估進口量約250萬公噸，僅次於中國。（編輯：韋樞）1110704