烏軍撤離利西昌斯克 世界領袖制定馬歇爾計畫援烏

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔4日綜合外電報導）烏克蘭在盧甘斯克地區的最後主要據點利西昌斯克正式宣告淪陷。在此期間，數十個國家和組織的領導人齊聚瑞士，制定幫助烏克蘭重建的現代版「馬歇爾計畫」。

●「死守只會帶來慘痛後果」 烏軍撤離利西昌斯克

烏克蘭武裝部隊總司令部表示，為保護守軍性命，部隊被迫撤離東部大城利西昌斯克（Lysychansk）。俄羅斯隨即宣布，烏東盧甘斯克（Luhansk）地區已獲「解放」。

烏軍總司令部稱，「繼續死守這座城市會帶來慘痛後果；為保護烏克蘭守軍性命，我們決定撤離」。

但莫斯科表示，在占領鄰近城市北頓內茨克（Sievierodonetsk）不到一週後攻占利西昌斯克，意味盧甘斯克已獲「解放」。俄羅斯說，將把盧甘斯克交給俄國在戰爭前夕承認獨立的盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）。

烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則透過影片宣告：「靠著戰術以及現代武器補給的增加，我們會再回來。」

澤倫斯基表示：「保護我國士兵和人民，同等重要。我們會重整旗鼓，我們會收復失土；保護人民的重要性大過一切。」

●烏克蘭重建會議登場 澤倫斯基：未來工作規模龐大

數十個國家和組織的領導人齊聚瑞士，以制定一項「馬歇爾計畫」，協助飽受戰火蹂躪的烏克蘭重建。烏國總統澤倫斯基警告，未來重建工作規模勢必極為「龐大」。

本次會議共有約1000人參加，其中包括歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen），以及捷克、波蘭和立陶宛總理。

據熟悉計畫草案的消息人士說，歐洲聯盟（EU）貸款部門歐洲投資銀行（European Investment Bank）將在會中提議依照COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的募資架構，設立一個新的烏克蘭信託基金，未來來自歐盟和非歐盟國家的相關資金可能高達1000億歐元。

（中央社製圖）

●盧甘斯克州長：俄烏戰爭重心將轉移至頓內茨克

烏克蘭盧甘斯克州州長蓋戴（Serhiy Gaidai）表示，俄羅斯在占領盧甘斯克後，將轉移烏克蘭戰爭的重心至鄰近地區，設法奪取整個頓內茨克州（Donetsk）。

蓋戴受訪時告訴路透社，俄羅斯試圖完全掌握烏東的頓巴斯地區（Donbas），他預期頓內茨克州的斯拉夫揚斯克市（Sloviansk）與巴克馬特鎮（Bakhmut）尤其會受到俄軍攻擊。

●蒲亭賀俄軍拿下盧甘斯克州 蛇島升起烏克蘭國旗

俄軍掌控盧甘斯克州全境後，俄羅斯總統蒲亭恭喜俄軍，並下令國防部長蕭依古繼續推進在烏克蘭的攻勢。同日黑海戰略要地蛇島則重新升起烏克蘭國旗。

●受台籍志願兵援烏感召 多國士兵稱願支援台灣

俄烏戰爭延燒4個多月，華盛頓郵報（The Washington Post）近日專訪多名烏克蘭前線台籍志願兵。報導說，志願兵在前線講述台灣處境，讓來自波蘭、美國、澳洲等國士兵自告奮勇直喊，若中國攻台就「台灣見」。

華郵以「憂心中國威脅，台灣人加入烏克蘭抗俄作戰」為題，刊登一篇訪問多名烏國前線台籍志願兵的報導，講述他們為何願意奮不顧身投入戰事。

目前不清楚有多少台灣人加入烏克蘭抗俄作戰，但報導引述受訪者表示，約有10人。

●土耳其終於硬起來 扣押竊穀物俄貨船

烏克蘭施壓土耳其對竊取烏國資源的掠奪行為採取行動後，烏國當局表示，安卡拉當局扣留一艘從烏克蘭竊走穀物的俄羅斯貨船。

「芝貝克．霍利號」（Zhibek Zholy）是烏克蘭亞速海（Azov Sea）伯德揚斯克港 （Berdyansk）今年稍早被俄軍占領以來，第一艘在此裝載的貨船。烏克蘭駐土耳其大使包德納爾（Vasyl Bodnar）表示，土耳其當局將決定如何處置這艘船。

●澳洲總理首訪烏克蘭 承諾進一步提供軍援

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在基輔（Kyiv）會見烏克蘭總統澤倫斯基時，承諾向烏國進一步提供軍事支援，包括裝甲車和無人機。

法新社報導，艾班尼斯是史上首位訪問烏克蘭的澳洲總理，他在基輔舉行的記者會上表示，澳洲將向烏克蘭提供「1億元的軍援」。

艾班尼斯也明確表示，澳洲將依烏國要求提供額外軍事裝備，包括14輛裝甲運兵車、20輛「野外征服者」（Bushmaster）裝甲車和無人機。

●西方俄國在北京論壇交鋒 美大使籲中國勿助俄宣傳

西方國家駐中國大使在北京一場特別公開論壇上，批評俄羅斯入侵烏克蘭；美國駐中大使勃恩斯（Nicholas Burns）還說，中國不應散播俄方的「宣傳」。中國仍拒絕譴責莫斯科發動攻擊。

路透社報導，勃恩斯在北京清華大學主辦的世界和平論壇上，形容俄羅斯對烏克蘭發動戰爭是「全球、世界秩序的最大威脅」。（編輯：施施/核稿：陳正健）1110704