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抗議高油價 英國駕駛人龜速塞爆公路

2022/7/5 13:40
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（中央社倫敦4日綜合外電報導）大批英國示威群眾今天把車開上公路龜速行駛，要求政府拿出辦法應對油價飆漲，導致主要道路交通大打結。

法新社報導，罷工潮近來席捲英國，包含高階刑事法律師在英格蘭和威爾斯發起第2次罷工，抗議政府多年來刪減律師酬金；還有就是因俄烏戰爭推升通膨達40年新高，逼近10%，以致鐵路工人為爭取更高薪資發動連串罷工，「不滿之夏」正在英國如火如荼上演。

名為「油價卯上稅收」（Fuel Price Stand Against Tax）的社群媒體活動號召駕駛人把車開上公路等幹道並故意龜速，藉此要求政府降低燃料稅。

其中一條受衝擊的公路是M4，這條路有連接英格蘭與威爾斯的威爾斯親王橋（Prince of Wales Bridge）。

威爾斯警方表示，已逮捕12名長時間以低於時速48公里行駛的龜速駕駛人。

公司因燃料成本飆升被迫削減成本後，史丹普（Vicky Stamper）上月失去了卡車司機的工作。

她在英格蘭邊界告訴法新社：「我來這是因為油價讓我丟掉飯碗，而貪婪的高層拿走我們所有的錢。」

史丹普向因受抗議衝擊感到不便的民眾喊話「我們是在為大家做這件事」「如果想發牢騷，大可不必，加入我們就對了」。

政府堅稱燃料稅已調降過一次，也正在為民眾提供其他財務援助，英國政府也把能源價格飆漲的原因怪到俄羅斯頭上。

政府另回應刑事律師們的訴求表示，9月底起將為高階刑事法律師調薪15%，但這一調幅僅適用於新案件，不適用於英國各地法院於COVID-19疫情時積壓的數以萬計案件。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳亦偉）1110705

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