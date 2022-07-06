英新任財政大臣查哈威：我們需要發展經濟

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（中央社倫敦6日綜合外電報導）英國新任財政大臣查哈威（Nadhim Zahawi）今天表示，英國經濟陷入困境，政府需要加以重建和發展。他說，他將查看所有選項，包括減稅的可能性。

當被問到是否可能減稅時，查哈威告訴英國天空新聞網（Sky News）：「我會考慮所有選項，沒有任何限制。」

查哈威也表示，他將研究如何讓英國與歐洲鄰國和世界其他地區保有「競爭力和活力」。

隨著通膨率即將達到兩位數，英國經濟正顯現放緩跡象，預期明年將比其他大型工業化經濟體疲弱。

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查哈威也強調「財政自律」的必要性，並表示政府必須對提高公共部門的工資小心謹慎，因為這可能會推高通膨。

查哈威告訴天空新聞網：「重要的是控制通膨，對財政負責。」前任財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）昨天宣布辭職，以抗議首相強生（Boris Johnson）的「標準」，並表示與強生在經濟政策上存有分歧，強生隨即任命查哈威為財政大臣。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1110706