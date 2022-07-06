更多編輯台推薦新聞：
日本科學家用冷凍乾燥體細胞複製老鼠 有望保護物種免於滅絕
科技

日本科學家用冷凍乾燥體細胞複製老鼠 有望保護物種免於滅絕

英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術
國際

英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術

影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪
運動

影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪

醫建議35歲以上每年乳房超音波 早發現年輕乳癌
生活

醫建議35歲以上每年乳房超音波 早發現年輕乳癌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
斯里蘭卡破產物資短缺 民眾被迫燒柴煮食
首頁 / 國際

英新任財政大臣查哈威：我們需要發展經濟

2022/7/6 16:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦6日綜合外電報導）英國新任財政大臣查哈威（Nadhim Zahawi）今天表示，英國經濟陷入困境，政府需要加以重建和發展。他說，他將查看所有選項，包括減稅的可能性。

當被問到是否可能減稅時，查哈威告訴英國天空新聞網（Sky News）：「我會考慮所有選項，沒有任何限制。」

查哈威也表示，他將研究如何讓英國與歐洲鄰國和世界其他地區保有「競爭力和活力」。

隨著通膨率即將達到兩位數，英國經濟正顯現放緩跡象，預期明年將比其他大型工業化經濟體疲弱。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

查哈威也強調「財政自律」的必要性，並表示政府必須對提高公共部門的工資小心謹慎，因為這可能會推高通膨。

查哈威告訴天空新聞網：「重要的是控制通膨，對財政負責。」前任財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）昨天宣布辭職，以抗議首相強生（Boris Johnson）的「標準」，並表示與強生在經濟政策上存有分歧，強生隨即任命查哈威為財政大臣。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1110706

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族