俄軍占札波羅熱核電廠充當基地 烏東頓內茨克州遭砲擊強攻

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華爾街日報報導，占領烏克蘭南部札波羅熱核電廠的俄軍部隊，正在將這座歐洲最大的核能發電廠改造成前線軍事基地。圖為5月札波羅熱核電站前的一名俄羅斯軍人。（美聯社）

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（中央社基輔6日綜合外電報導）俄羅斯以猛烈砲火強攻烏克蘭東部頓內茨克州，為地面部隊推進作準備；俄軍並在烏克蘭南部札波羅熱所占領的核電廠部署火砲，將這座歐洲最大核電廠改造成一個前線軍事基地。

●烏東頓內茨克州危殆 俄軍砲擊強攻地面部隊將推進

俄羅斯以猛烈砲火強攻烏克蘭東部頓內茨克州，為地面部隊推進作準備。烏克蘭官員6日表示，當地遭到徹夜砲擊，「沒有一個地方安全」，守軍正殊死力抗敵人進犯。

俄軍3日掌控烏方在盧甘斯克州（Luhansk）最後據點的利西昌斯克（Lysychansk）後，繼續對頓內茨克州（Donetsk）展開攻勢，斯拉夫揚斯克（Sloviansk）、克拉莫托斯克（Kramatorsk）兩座城巿都籠罩砲火下。

烏東的工業中心頓巴斯地區（Donbas）由盧甘斯克州與頓內茨克州組成，當地戰火之猛烈為歐洲數世代以來僅見。烏克蘭官員指出，過去24小時共有至少7人命喪俄軍砲擊、25人受傷。

●華爾街日報：俄軍將烏克蘭最大核電廠當軍事基地

「華爾街日報」報導，占領烏克蘭南部札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的俄軍部隊，正在將這座歐洲最大的核能發電廠改造成一個前線軍事基地，加劇了電廠和員工數月來的安全危機。

俄軍入侵烏克蘭8天後，於3月4日憑藉優勢火力占領這座核電廠。距廠內6座反應爐僅數百公尺的訓練中心遭砲擊起火，幸未釀成災難。

不過據「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，占領電廠的500多名俄羅斯士兵最近部署了重型火砲，並在提供反應爐冷卻用水的水庫沿岸鋪設人員殺傷地雷。烏克蘭部隊控制水庫對岸約5公里外的一些城鎮，但他們知道攻擊電廠很不容易，因為在運轉中的核反應爐周圍進行砲戰，其危險不言而喻。

「華爾街日報」報導，俄軍部隊正在把烏克蘭札波羅熱核電廠改造成一個前線軍事基地。（中央社製圖）

●控俄羅斯偷竊穀物 烏克蘭要求土耳其調查3俄輪

烏克蘭指控俄羅斯從占領地竊取穀物，致力進行調查。根據正式文件，基輔當局已經要求土耳其協助，針對3艘掛俄羅斯旗的貨輪進行調查，懷疑它們輸運竊取而來的榖物。

路透社報導，烏克蘭檢察總長辦公室6月13日去函土耳其司法部，要求針對點名的3艘貨輪展開調查並提供證據。烏方懷疑這些船隻涉及輸運來自赫松（Kherson）等最近遭占領土上疑似偷竊而來的穀物。

路透社檢視這封之前未經披露的信件，內容指出，這3艘貨輪4、5月間從2014年遭到俄羅斯兼併的克里米亞半島（Crimea）上塞凡堡（Sevastopol）主要榖物碼頭出港，烏方要求安卡拉當局取得船上貨物及抵達土耳其港埠等文件。

●俄烏戰爭網路作戰策略 成中國對付台灣重要參考

科技媒體Cyberscoop報導，俄羅斯對烏克蘭的侵略進入第5個月，全球的軍事領導人持續密切觀察中，但可能只有中國在追蹤俄國為了進一步削弱烏國所做的網路攻擊。

CyberScoop指出，受訪的網路安全專家與中國問題觀察家堅信，中國的軍事領導人正在從俄烏戰爭中，學習俄羅斯在網路上的作為，包括失誤和一切行動。這不僅與美國有關，對台灣來說更是有重要的關係，因為一名美國官員曾在2021年表示，台灣在接下來的6年內，可能就會遭受中國的侵犯。

前美國聯邦調查局（FBI）高層官員、也是網路安全公司CrowdStrike事故因應部門的負責人亨利（Shawn Henry），上個月在RSA加密演算法網路安全會議上，召集一群負責資訊安全的公司主管，並告訴他們，應該為中國將以什麼方式侵犯台灣、美國潛在的因應所可能帶來對企業持續營運能力的影響，開始擬訂一些計畫。

●35國齊發聲 籲國際體育組織除名俄羅斯與白俄

鑑於俄羅斯入侵烏克蘭，在幾個國際重要賽事禁止俄羅斯和白俄羅斯選手參賽後，西方國家和日本、韓國等35國5日發表聯合聲明，呼籲剔除兩國在國際體育組織的職掌資格。

法新社報導，西方與日本、韓國等35國在聯合聲明中重申3月8日的呼籲，要求國際體育賽事不在俄羅斯或白俄羅斯境內舉辦，並禁止兩國公民參加國際競賽。

這35國在新的建議中，呼籲暫停俄羅斯和白俄羅斯管理機構在國際體育總會的職掌。（編輯：陳昱婷/核稿：林治平）1110706