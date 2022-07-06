莫斯科鐵腕打壓反戰活動 擋不住俄羅斯人抗議

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圖為6月烏克蘭首都基輔郊區一座加油站，在俄烏戰爭開打之初被摧毀，烏克蘭工人清理現場。（中央社檔案照片）

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（中央社莫斯科6日綜合外電報導）自俄羅斯揮軍入侵烏克蘭以來，住在俄國烏拉山區的女教師阿納斯塔西亞（Anastasia）就從編輯反戰訊息，並張貼在她居住公寓入口的牆面上，展開一天的生活。

上頭寫著：「不要相信電視上看到的宣傳，閱讀獨立媒體。」「暴力和死亡已與我們同在三個月了，照顧好自己。」

住在烏拉山工業城市皮姆（Perm）的31歲教師阿納斯塔西亞表示，她想以「一個安全且簡單的方式傳達訊息」。

她在電話專訪中告訴美聯社：「我不能從事大型和公開活動。我希望讓人們思考。而且我認為我們應該盡我們所能發揮影響力。」

儘管莫斯科政府對這類抗議行動進行大規模鎮壓，部分俄羅斯人持續表達反對當局的侵略行動，即便以最簡陋的方式。

聖彼得堡（St. Petersburg）的31歲藝術家和音樂家斯科希連科（Sasha Skochilenko）也以自認相對安全的方式，傳達戰爭的恐怖，卻被盯上並面臨嚴重的後果。她因把超市架上貨品的價格標籤換上反戰標語而被捕。

其中一個標語寫著：「俄羅斯軍隊砲轟（烏克蘭）馬立波（Mariupol）一所藝術學校。約400人躲在校內避難。」

另一則寫著：「俄羅斯義務役士兵被送到烏克蘭。我們孩子的性命，成了這場戰爭的代價。」

斯科希連科的伴侶薩波蒂娜（Sophia Subbotina）告訴美聯社：「她基輔的朋友在地鐵避難時打電話給她，告訴她當地發生的情況有多恐怖。」

2020年，斯科希連科在烏克蘭的兒童營隊教授表演和影片製作，她擔心之前教過的學生受到這場衝突的影響。

薩波蒂娜表示：「她很擔心這些孩童因為戰爭的關係生命危在旦夕，會遭到炸彈轟炸，她不能默不作聲。」

斯科希連科被控散播關於俄羅斯軍隊的不實資訊，面臨10年徒刑。

薩波蒂娜說：「他們對她提出刑事控訴，讓我們嚇了一跳，她恐面臨5至10年的可怕徒刑。在我們的國家，被控謀殺罪的刑期還比較短。」（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110706