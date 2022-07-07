疑撒旦崇拜 喬治亞州神秘巨石遭人破壞後拆除

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（中央社喬治亞州艾伯特郡6日綜合外電報導）有「美國巨石陣」之稱的「喬治亞引導石」（The Georgia Guidestones）今天黎明前因不明爆炸遭到嚴重破壞，當局隨後將其徹底拆除。

路透社報導，來自多個執法機構的調查人員聚集在亞特蘭大以東161公里處，尋找有關爆炸的線索。喬治亞引導石於42年前建造。

喬治亞州調查局 (GBI) 隨後在官方推特公布現場監控攝影機拍下的爆炸畫面，以及一輛汽車加速駛離現場的另一段影片。

根據GBI的說法，爆炸事件是「多名身分不明人士」在現場引爆「爆裂裝置」所致。引導石並未徹底毀於爆炸，但當局在當天稍晚「基於安全考量」將其拆除。最後公布的照片顯示，整座石碑化為瓦礫。

喬治亞引導石又稱「喬治亞巨石陣」。石碑群由4塊呈十字形圍繞中柱放置的立碑，和1塊搭在中柱及立碑頂部的橫碑組成，高5.5公尺，6塊花崗岩總重約110噸。

4塊立碑的8面有由8種現代語言（英語、西班牙語、斯瓦西里語、印地語、希伯來語、阿拉伯語、中文和俄語）鐫刻的10條指引；而頂部橫碑的4個側面則分別用4種古代文字（巴比倫楔形文字、古希臘文、梵文和埃及聖書體）寫明：「讓這裡成為一個理性時代的引導石」。

1979年6月，一位化名克里斯汀（R.C. Christian）的人委託一間公司建造了這個石碑群。根據碑文官方翻譯，碑上10條指引的首條為「將人口保持在5億以下，與大自然永恆共存」。

由於委託建造者真實身分不明，加上碑文對人口控制、優生學和國際主義的明顯倡導，引發各種陰謀論。有人使用Google地圖測量距離時，發現石碑群與聯合國總部的距離剛好約為666英里，這加深陰謀論者對石碑建造者具有撒旦崇拜動機的懷疑。

引導石遭蓄意破壞的新聞曝光後，前喬治亞州州長候選人、在5月24日共和黨初選中排名第3的泰勒（Kandiss Taylor）在推特上發文宣稱：「上帝不需要幫助，就可以做『任何』祂想做的事，包括擊倒撒旦的引導石。」

目前並無執法人員表示泰勒與引導石爆炸案有關。（譯者：施施/核稿：戴雅真）1110707