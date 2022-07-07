槍殺葛萊美獎饒舌歌手凶嫌 一級謀殺罪成立

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯6日綜合外電報導）曾獲葛萊美獎的美國饒舌歌手尼普塞哈斯爾（Nipsey Hussle）2019年3月光天化日下在洛杉磯街頭遭遇槍擊身亡，作案男子今天被判一級謀殺罪成立。

槍手霍德（Eric Holder）沒有否認殺害哈斯爾，但他的律師辯稱，這是在「激動情緒」下發生的衝動犯罪。哈斯爾的死震驚音樂圈。

陪審團發現哈斯爾因指控犯嫌霍德是抓耙子，兩人發生爭執後，霍德開槍，哈斯爾身中至少10槍是有預謀的。

霍德將於9月15日被判刑，並可能面臨無期徒刑。

在審判的開場陳述中，檢察官麥金尼（John McKinney）說，哈斯爾告訴霍德，有傳言稱霍德一直在「告密」後，霍德離開兩人談話的停車場。

不久後當他回來時，霍德在「爆發的暴力事件中」，「不是拔出一支槍，而是兩支槍並開始射擊」。

麥金尼在結辯時表示，這起命案「冷血」且「經過算計」，並稱霍德「有相當多的時間進行預謀和深思熟慮」。

但霍德的律師告訴陪審團，這起命案是「衝動和魯莽的行為」，應該屬過失殺人。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1110707