1萬烏克蘭新兵開始在英國受訓 對抗俄國侵略

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（中央社倫敦9日綜合外電報導）英國國防部今天表示，首批多達1萬名經驗不足的烏克蘭新兵，未來幾個月將在英國接受訓練，現在他們已經開始操演。

法新社報導，這項由英國主導的新計畫涉及1050名英國軍事人員，他們將在英格蘭各地國防部旗下的設施對幾乎沒有軍事經驗的烏克蘭志願軍，進行為期數週的培訓。

這個速成課程以英國的基本士兵訓練為基礎，涵蓋武器處理、戰場急救、野戰技能、巡邏戰術和有關武裝衝突的法律。

在此之前英國曾推出「軌道行動」（Operation Orbital）計畫，由於俄羅斯2014年入侵克里米亞和烏克蘭東部，英國啟動這項計畫在2015年至2022年期間訓練2萬2000名烏克蘭軍事人員。

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）本週視察招募的新兵後，在聲明中表示：「這項雄心勃勃的新培訓計畫是英國支持烏克蘭武裝部隊打擊俄國侵略的下一階段。」

「在烏克蘭捍衛自己的國家主權和選擇自己未來的權利之際，我們運用英國陸軍的世界級專業知識，將能幫助烏克蘭重建軍隊並強化抵抗能力。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1110709