俄羅斯維修天然氣管線 歐洲憂心關注會否恢復供氣

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（中央社柏林11日綜合外電報導）俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）今天開始為北溪一號管線（Nord Stream 1）進行為期10天的定期維修，德國及其他歐洲國家焦慮地關注天然氣供應之後會否恢復。

法新社報導，北溪一號管線年度維修工作很早就已排定，但由於俄國侵略烏克蘭後，與歐洲關係陷入多年來最低點，各國憂心俄羅斯天然氣工業公司可能乾脆趁機關掉閥門。

德國「畫報」（Bild）昨天在自家網站上問道：「蒲亭（Vladimir Putin，俄國總統）將關掉天然氣閥門…但他有朝一日會否將它重新打開？」

德國副總理哈柏克（Robert Habeck）上週末告訴公共電台：「我們面臨前所未有的情況，任何事情皆有可能發生。」

哈柏克指稱：「天然氣可能再次流入，流量甚至可能比以前更多。」但他也警告，在歐洲極力轉變擺脫俄國能源供應之際，「也可能會沒有東西（天然氣）通過，而我們仍必須為最壞情況作準備」。

在最近幾週，俄國政府減少了對歐洲60%的天然氣供應，將此歸咎於缺少渦輪機。德國政府則譴責這是「政治」決定。

俄羅斯減少天然氣供應，已對一些歐洲聯盟國家產生連鎖反應，包括波蘭及保加利亞，這兩國的天然氣供應已完全被切斷。

義大利石油及天然氣跨國公司埃尼集團（Eni SpA）今天表示，俄羅斯天然氣工業公司正進一步減少對該國的天然氣供應。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110711