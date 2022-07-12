防範俄國威脅 拉脫維亞擬增國防預算、恢復徵兵

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（中央社拉脫維亞首都里加11日綜合外電報導）拉脫維亞總統李維茲（Egils Levits）今天告訴路透社，拉國可能不得不增加國防支出並實施不分男女、全民皆兵的義務兵役制，以防範來自俄羅斯任何可能的國安風險。

俄羅斯2月底揮軍入侵烏克蘭後，身為北大西洋公約組織（NATO）和歐洲聯盟（EU）一員的拉脫維亞加強國安，計劃在2025年前逐步將國防預算從目前的國內生產毛額（GDP）的2%左右提高至2.5%。

67歲的李維茲今天說，上述的增加支出計畫涵蓋打造更多軍事基地來容納更多來自北約盟國的部隊，這項增加軍費計畫是在上個月於西班牙首都馬德里召開的北約峰會上取得共識，但和烏克蘭一樣同為前蘇聯加盟共和國的拉脫維亞可能得支出更多軍費。

李維茲說：「國安是我們今日政治的優先考量。現在已經承諾（GDP的）2.5%，但有可能會不夠，我們應該有所準備。」

在波蘭提出同樣的目標後，鄰國立陶宛總統也呼籲將國防開支增至3%。

與此同時，拉脫維亞國防部長帕布瑞克斯（Artis Pabriks）也提議恢復實施2000年代中期摒棄的義務兵役制。

李維茲表示，義務役會涵蓋所有公民，不分性別。

他說：「我認為我們應該在這方面平等，我支持所有拉脫維亞公民在特定年齡（服役）的想法…這應該無關乎他們的性別。」他指出，這會讓擁有軍事技能的後備軍人人數上升。

這兩項變革都將接受國會審議後才會生效。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110712