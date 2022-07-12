伊朗異議導演賈法潘納希遭逮捕 不到一週內第3人

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（中央社德黑蘭11日綜合外電報導）伊朗梅爾通訊社（Mehr）報導，曾獲國際大獎肯定的伊朗異議電影製片人賈法潘納希（Jafar Panahi）今天遭到逮捕，是不到一週以來第3位被捕的導演。

法新社報導，62歲的賈法潘納希曾在一連串國際影展上因針砭當代伊朗的電影而獲獎，包括執導「計程人生」（Taxi）於2015年獲65屆柏林影展最佳影片金熊獎，2018年又以「三張面孔」（Three Faces）一片在坎城影展拿下最佳劇本獎。

梅爾通訊社報導：「賈法潘納希今天前往檢察官辦公室欲瞭解另一位電影製片人穆罕默德拉素羅夫（Mohammad Rasoulof）被捕後續情況時遭到逮捕。」

官媒伊朗通訊社（IRNA）8日晚間曾報導，曾在2020年柏林影展以電影「無邪」（There Is No Evil）獲最佳影片金熊獎的穆罕默德拉素羅夫和工作夥伴穆斯塔法哈馬德（Mostafa Aleahmad）一同被捕。

賈法潘納希先前也曾因為支持反政府抗議行動而在2010年遭逮捕，他後來被以「反體制宣傳」罪名定罪並遭判刑6年，也不得執導電影或撰寫電影劇本。此後，他也被禁止離開伊朗前往國外領取任何獎項。

50歲的穆罕默德拉素羅夫由於遭到禁止出境，因此同樣無法親自領取2020年的金熊獎。

伊朗通訊社報導，穆罕默德拉素羅夫和穆斯塔法哈馬德是因阿巴丹市（Abadan）一棟10層高大樓倒塌導致多人喪命的相關事件遭到逮捕。

位於西南部胡齊斯坦省（Khuzestan）、正在建造中的Metropol住商大樓5月23日倒塌，造成43人喪命。此事掀起民憤，各地爆發抗議行動。

伊朗通訊社說：「這起發生在阿巴丹市Metropol建築令人心碎的事件中，（穆罕默德拉素羅夫和穆斯塔法哈馬德）參與煽動騷亂，並破壞社會心理安全。」

這起事故引發聲援罹難者家屬的示威行動。

示威民眾要求起訴須為這場悲劇負責的「無能官員」，並且給予懲罰，示威活動中有許多民眾遭到警方發射催淚瓦斯伺候，警方並開槍示警，逮捕示威民眾。

由穆罕默德拉素羅夫帶頭的一群伊朗電影工作者發表一封公開信，呼籲安全部隊在處理與樓塌事件相關「貪腐、竊盜、效率不彰和鎮壓」所引發的民憤時「放下武器」。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110712