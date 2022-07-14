追思安倍晉三 駐洛杉磯日本領事館設置弔唁冊

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（中央社記者林宏翰洛杉磯13日專電）日本前首相安倍晉三8日遭槍擊身亡，駐洛杉磯的日本領事館近日設置弔唁處，發表聲明「絕不能容忍傷害民主的暴力行為」。

位在洛杉磯市中心高樓群裡，駐洛杉磯日本總領事館近兩天設置弔唁處，擺設鮮花、日本國旗與弔唁冊供訪客書寫，留下對安倍晉三的懷念。

領事館的聲明稿指出：「安倍先生一直鼓勵日本國民為世界和平做出積極貢獻，他的過世讓我們倍感失落。我們絕不容許傷害民主的暴力行為，我們對此強力譴責。」

安倍晉三生前與洛杉磯有一段特別的緣分，他1970年代曾到南加州大學讀書；2015年以首相身分訪美，在行程尾聲訪問洛杉磯、重新踏進母校南加大。

安倍過世的消息傳到美國，7年前曾以東道主身分接待安倍的洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）也發表追悼文，佩服安倍對環太平洋夥伴關係的遠見。

日本領事館在聲明中，感謝賈西迪與各界的慰問。

這個弔唁處設在日本總領館，位於大樓的17樓，不對媒體開放，兩天內約有250人到場，各國駐洛杉磯領事館都派人前往弔唁。（編輯：馮昭）1110714