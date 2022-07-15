歐洲因熱浪高燒 氣候變遷讓高溫頻率倍增

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（中央社紐約14日綜合外電報導）西歐地區持續遭熱浪侵襲，昨天西班牙及葡萄牙多地氣溫創下超過攝氏40度的新高紀錄。6月底時，義大利多地氣溫飆破攝氏40度。

「紐約時報」報導，全球暖化使極端高溫在世界各地變得更加普遍，但科學家必須進行更深入的分析，才能確定極端的天氣事件是否因人為導致的暖化而變得更頻繁或劇烈。

研究印度今年春季驚人高溫的團隊發現，氣候變遷已使高溫發生的可能性增加了30倍。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，西班牙國家氣象局（AEMET）指出，西北部城市奧倫塞（Ourense）12日氣溫高達攝氏43.2度，刷新該市有紀錄以來的最高溫紀錄。

氣候統計學家艾雷拉（Max Herrera）表示，西班牙西北部城市薩摩拉（Zamora）昨天氣溫來到攝氏41.4度，創下當地最高溫紀錄。中北部城市索瑞亞（Soria）同日氣溫也創下攝氏38.7度的紀錄。

葡萄牙中部城鎮洛桑（Lousã）氣溫高達攝氏46.3度，創下歷來新高；首都里斯本氣溫來到攝氏41.4度，創下7月新高。

但是，最嚴峻的情況尚未來臨。西、葡兩國官員正在為這波熱浪目前為止最熱那一天的來臨作準備。

西班牙國家氣象局指出，西部和南部部分地區高溫將達到攝氏45度左右。國家氣象局在午後的更新中警告，西班牙將於今天經歷熱浪期間最熱的一天。

葡萄牙也面臨同樣處境。葡萄牙總理柯斯塔（Antonio Costa）告訴記者，就目前的極端天氣而言，今天是葡萄牙「最嚴峻的一天」。他並示警，全國必須「比以往任何時候都要更加小心，避免新的事故發生」。

葡萄牙海洋與大氣研究所（IPMA）已在本土18個大區中的8個發布紅色氣象警報。

整個伊比利半島（Iberian Peninsula）現在都是處於熱浪的高峰，熱浪將在未來幾天向東方和北方擴散。

英國氣象局（Met Office）為17日發布的「罕見」黃色極端高溫警報已延長至18和19日，屆時氣溫預計可達到攝氏35度左右。

英國氣象局表示，英國歷史高溫是攝氏38.7度，可能在這波熱浪中被改寫。

英國氣象局氣象學家謝爾文（Rebekah Sherwin）表示：「部分模型已顯示，英國部分地區在本週末及其後的日子最高溫將超過攝氏40度。」

英國也可能因路面融化而面臨道路封閉，以及在極端高溫下鐵路與航班的延誤。

「華盛頓郵報」報導，義大利多地氣溫因熱浪侵襲而創下6月或歷史新高。東歐、地中海及北非多地氣溫較以往高出華氏15至35度（約攝氏8.3度至19.4度）。

「紐約時報」報導，由於噴射氣流及其他影響全球天氣系統的大氣長河相關因素，某些偏遠地區近期日益頻繁地同時遭到熱浪襲擊。

研究顯示，北美洲、歐洲和亞洲部分地區間的氣候系統相互關聯。科學家仍在試圖確認，氣候的模式可能會如何隨著全球暖化更甚而改變；但就目前而言，同時發生的極端高溫可能將繼續影響世界經濟活動密集之處。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：嚴思祺）1110715