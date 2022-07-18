亞洲多國疫情再起 北韓：正朝終結COVID-19危機邁進

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（中央社首爾18日綜合外電報導）亞洲鄰國正在積極對抗COVID-19變種病毒Omicron亞型變異株掀起的新一波感染潮之際，北韓官媒北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓朝著「最終化解」疫情危機的目標邁進。

北韓5月首度承認，境內爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。

北韓表示，4月底以來出現發燒症狀的477萬患者中，有99.98%已完全康復。然而，由於缺乏病毒檢測能力，北韓並未公布有多少人COVID-19篩檢呈陽性反應。

北韓中央通信社說：「抗疫行動得到改善，最終將會徹底化解危機。」報導還說，北韓今天通報有310多人出現發燒症狀。

世界衛生組織（WHO）對北韓的說法表示懷疑；世衛上個月表示，在缺乏獨立資料的情況下，世衛認為北韓疫情正在惡化，而非好轉。

一名分析人士說，北韓的聲明可能是恢復長期受疫情影響貿易的前奏。

首爾世宗研究所（Sejong Institute）北韓研究中心主任鄭相昌（Cheong Seong-chang）表示：「按照當前趨勢，北韓可能會在不到一個月內宣布境內的COVID危機結束，而這可能是恢復跨境貿易的前奏。」

分析人士說，獨裁的北韓利用疫情進一步收緊本已嚴格的社會控制。平壤將境內爆出確診病例歸咎於人民在靠近南韓邊界的地方接觸「外國物品」，呼籲民眾避免接觸任何這些東西。

北韓中央通信社報導，北韓5月中首度承認出現COVID-19確診以來，每天通報的新增發燒病例數持續下滑。

北韓也表示，一直在研發新的方法，以更有效檢測病毒和其變種，以及猴痘等其他傳染病。

北韓聲稱「抗疫穩定」之際，其他亞洲國家正努力應對新一波感染。中國16日通報新增691例確診，本土病例也來到5月23日以來的高峰。

鄰近的南韓13日宣布單日新增確診時隔2個月首次超過4萬例，當局和專家預測，未來幾週將出現數十萬起新病例。

日本也警告，新一波感染似乎正在迅速蔓延，首相岸田文雄呼籲在學校放暑假前，必須特別謹慎。

東京13日通報新增1萬6878例確診，創下2月以來最高紀錄；全國新增確診數超過9萬例，疫情惡化程度為今年初以來首見。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110718