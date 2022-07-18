俄羅斯民眾改買便宜食物 折扣商店銷售成長28倍

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（中央社莫斯科18日綜合外電報導）通貨膨脹飆漲限制民眾購買力，俄羅斯最大食品零售商X5集團（X5 group）今天表示，受可支配所得減少影響，俄國消費者改為購買比較便宜的食物。

路透社報導，莫斯科於2月24日入侵烏克蘭後，通貨膨脹年增率寫下20年最大漲幅，儘管盧布匯率飆升，加上消費需求下降，協助俄羅斯遏止通脹，但消費者物價指數仍處於高位。

俄羅斯聯邦統計局（Rosstat）上週表示，消費者物價指數今年已上漲11.60%。X5表示，2022年第二季的食物價格通膨率年增19.5%，較第一季的13.5%攀升。

但X5指出，出現通貨緊縮因素，包括強勢的盧布，以及蔬果、雞蛋和糖供應量增加，有助減緩通膨上升。

X5公開最新數據表示，旗下折扣商店Chizhik今年第二季銷售淨額年增28倍，來到68億盧布（約1億2040萬美元）。旗下商店的全體銷售淨額年增18.6%，來到6473億盧布，並新展店300家。

X5表示：「X5持續集中強化在關鍵營運地區的地位，並透過選擇性戰術和買斷併購，有組織地擴張存在和市場占比。」

外國公司反對俄羅斯入侵烏克蘭而出走，X5可能因此獲益。X5在6月中以未公開的價格，收購隸屬芬蘭集團SOK Retail的Prisma超市。截至6月底，幾乎已將所有超市完成更名。

俄羅斯家庭多年來持續關切恐影響生活品質的高通貨膨脹率，今年因為西方史無前例制裁俄羅斯侵烏造成經濟危機，情況可能會更加惡化。

俄羅斯6月消費者物價指數年增率縮減，各界預期央行會在22日理事會後把主要利率從9.5%調降。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110718