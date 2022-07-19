俄羅斯稱屢未刪除「非法內容」 罰Google逾112億

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俄羅斯通訊監管機構表示，Google一再未能移除俄國視為非法的內容，18日遭莫斯科法院處以211億盧布罰金。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社莫斯科18日綜合外電報導）俄羅斯通訊監管機構表示，Alphabet旗下谷歌公司（Google Inc.）一再未能移除俄國視為非法的內容，像是關於烏克蘭衝突的「假新聞」，今天遭莫斯科法院處以211億盧布罰金。

路透社報導，莫斯科早已表明反對外國科技平台散布違反規定的內容，但自從莫斯科集結武裝部隊，於今年2月揮軍入侵烏克蘭後，這場不斷升溫的紛爭演變成全面戰爭。

跟推特（Twitter）與Meta平台臉書（Facebook）和Instagram不同的是，Alphabet旗下的YouTube雖一直是俄羅斯的眼中釘，但尚未遭到封鎖。

俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構（Roskomnadzor）說，谷歌公司（Google Inc.）一再未能立即限制民眾觀看遭禁內容，塔干斯基地區法院（Tagansky District Court）因此開罰211億盧布（約新台幣112億6087萬元），並特別點名YouTube提出批評。

俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構指出，YouTube沒有刪除「關於在烏克蘭展開特殊軍事行動過程的假消息，破壞俄羅斯聯邦武裝部隊的聲譽」。

俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構也說，YouTube允許傳播宣傳極端分子觀點的內容，以及號召兒童參加未受批准抗議活動的消息。

Google可對此提出上訴，但尚未立即回應置評要求。

莫斯科法院是根據Google在俄羅斯的年收入份額開出罰金。Google去年底也遭罰72億盧布。

Google駐俄羅斯單位的銀行帳戶已遭扣押，促使子公司聲請破產保護，因此無法支付員工與供應商薪資。

俄羅斯國會資訊政策委員會副主席戈雷爾金（Anton Gorelkin）說，Google藐視俄羅斯法律。

他在通訊軟體Telegram寫道：「不難預測這種態度會導致什麼後果：Google也可能失去俄羅斯市場。」（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1110719