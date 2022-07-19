美藍天使選出女性戰鬥機飛行員 76年來首位

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國海軍「藍天使」（Blue Angels）今天宣布，上尉亞曼達．李（Amanda Lee）成為這支特技飛行隊伍1946年成立以來的首位女性戰鬥機飛行員。

法新社引述美國海軍聲明指出，亞曼達．李來自明尼蘇達州土墩景（Mounds View），是為2023航空展季所遴選的6名新飛官之一。

經過5個月的特訓後，她將在這支菁英特技飛行隊上，駕駛F/A-18超級大黃蜂（Super Hornet）。

美國海軍表示，亞曼達．李在受訓成為航空電子技術員後，2013年升為軍官。

她在2016年成為海軍飛行員。

亞曼達．李的「呼號」是史達林（Stalin），是藍天使第一位女性戰鬥機飛行員。

另一名女性，美軍陸戰隊少校庫克（Katie Cook）在2015年加入藍天使，駕駛俗稱「胖子艾柏特」（Fat Albert）的C-130式支援飛機。（實習編譯：謝玉琦/核稿：蔡佳敏）1110719