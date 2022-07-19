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西班牙法院廢女警身高限制 沒160公分不再是問題

2022/7/19 16:51
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（中央社馬德里18日綜合外電報導）從今以後，身材較為矮小的女性也能成為西班牙的警察。西班牙的最高法院今天宣告，當地對女警的最低身高限制帶有歧視。

路透社報導，西班牙最高法院審理一樁案件時，廢除警察考試中女性須160公分以上才能應考的規定。這起訴訟由一名年輕女性提起，她距離最低身高標準差4公分，被禁止參加2017年的警察考試。

法院文件指出，這項身高限制「構成對女性的間接歧視，因為相較於女性，對男性的最低身高限制（165公分）更加寬鬆。在西班牙，女性未達門檻（160公分）的百分比（25%）遠高於男性未達門檻（165公分）的百分比（3%）」。

法院命令，若原告通過考試，警方應雇用她，並比照2017年考取的女警給予同等薪級待遇。

根據倫敦帝國學院（Imperial College）一份全球調查，2019年西班牙19歲男性平均身高達176公分，同齡女性平均身高則落在162公分。在200個國家及地區中，西班牙男性身高排第58名，女性則排第77名。

法院表示，西班牙國家警察沒有正當理由以身高限制求職者。（實習編譯：李婕瑜/核稿：楊昭彥）1110719

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