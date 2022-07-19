歐盟加碼5億援烏克蘭 IEA示警歐洲缺俄天然氣恐難過冬

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歐盟外長同意，再提撥5億歐元軍援烏克蘭。圖為俄羅斯在黑海潛艦14日發射一枚巡弋飛彈攻擊烏克蘭中部城市文尼察，造成至少20平民死亡。（美聯社）

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（中央社基輔19日綜合外電報導）歐盟外長同意，再提撥5億歐元軍援烏克蘭。與此期間，國際能源總署警告，沒有俄羅斯天然氣，歐洲即使努力從不同管道取得能源，恐怕也不足以撐過冬天。

●歐盟再加碼5億軍援烏克蘭 總金額將增至25億歐元

歐洲聯盟（EU）外交部長同意從歐盟基金中提撥5億歐元來增援供應烏克蘭武器，這使得歐盟從2月24日俄羅斯入侵烏國以來對烏國提供的安全支持增至25億歐元。

瑞典外長林德（Ann Linde）透過聲明表示：「今天在歐盟外長會議上，就向烏克蘭提供第5次軍事援助達成了政治協議。」

這筆金援將幫助歐盟持續聯手為烏克蘭軍隊購買裝備和物資，包括致命武器，歐盟表示這些武器將應用於防禦目的。

●國際能源總署示警：歐洲沒有俄國天然氣恐難過冬

國際能源總署（IEA）署長比羅爾（Fatih Birol）警告，沒有俄羅斯天然氣，歐洲即使努力從不同管道取得能源，恐怕也不足以撐過冬天，應立即採取行動削減能源需求。

比羅爾在國際能源總署公布的文章中說，要靠俄羅斯以外的國家提供天然氣，這些供給明顯不夠，根本無法完全取代俄羅斯的天然氣供應量。

比羅爾寫道：「即使挪威和亞塞拜然以最大程度供應天然氣，即使北美的供應維持在接近去年的水準，即使歐洲內部的天然氣產量依循近期趨勢，且即使輸送（到歐洲）的液化天然氣（LNG）以接近今年上半年的創紀錄速度增加，情況也是一樣。」

●英情報顯示俄軍難維持攻烏兵力 作戰會越來越吃力

英國軍事情報單位表示，俄羅斯入侵烏克蘭以來始終難以維持有效的攻勢作戰兵力，而且這樣的情況可能變得越來越嚴重。

英國國防部在最新情報中說：「除了要因應兵員嚴重不足的問題外，俄羅斯軍方策劃人員在擬定作戰計畫時，還面臨是要把後備兵力部署在頓巴斯地區（Donbas），或要在西南部赫松地區（Kherson）防禦烏國反擊的兩難局面。」

英國國防部又說，雖然俄軍仍可能進一步拿下更多地方，但他們的作戰節奏和推進速度恐怕會非常緩慢。

●烏克蘭第一夫人訪美 20日將對國會發表演說

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）辦公室說，烏克蘭第一夫人歐倫娜．澤倫斯基（Olena Zelenska）20日將向美國國會發表演說。

路透社報導，裴洛西辦公室透過聲明表示，美國國會議員將於20日上午11時接見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的妻子歐倫娜。

歐倫娜在美國華府展開一連串高調會晤，目前已會見了美國國務卿布林肯（Antony Blinken），還將會見美國第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）。

●烏克蘭國會通過 檢察總長和安全局長革職

烏克蘭國會議員說，國會支持總統澤倫斯基將檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）和安全局長巴卡諾夫（Ivan Bakanov）革職的要求。這是俄羅斯入侵以來，烏克蘭最大的政治變動。

法新社報導，國會議員阿拉哈米亞（David Arakhamia）在議事時透過社群媒體發文說：「國會表決，將維涅迪克托瓦革除檢察總長一職。」

澤倫斯基表示，巴卡諾夫已被解職，維涅迪克托瓦也被開除，原因是兩人的部會官員多人與俄羅斯勾結。當局已展開相關調查。

●瑞士堅守軍事中立 醫院將不收治俄烏戰爭傷患

瑞士政府表示，瑞士的醫院將不收治俄烏戰爭中的傷患，理由是瑞士堅守軍事中立，且難以辨別送來的傷患是軍人或平民。

瑞士外交部在聲明中說：「與其將傷患送至瑞士治療，不如就地支援，瑞士通常基於援助和人道主義承諾，能在現場提供更好、更有效的支援。」

「除此之外，根據中立法，此事執行起來會有困難，因為戰區的傷患送來後，院方幾乎無法分辨是一般平民或軍人。」（編輯：陳正健/核稿：施施）1110719