拜登民意支持度跌至36% 平個人最低紀錄

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）根據路透社/易普索（Reuters/Ipsos）今天完成的民調，美國總統拜登本週民意支持度跌至36%，追平他入主白宮19個月迄今最低水準，主要因通膨飆漲對民眾生活帶來沉重負擔。

這項為期2天的民調結果發現，59%美國人民對拜登擔任總統的表現不滿意。

自去年8月以來，拜登民意支持度一直低於50%，今年5月首度跌至新低後就在此徘徊不去，推升他所屬民主黨在11月8日期中選舉丟失國會至少一院控制權的隱憂。拜登民意支持度較上週的39%下降3個百分點。

美國6月通膨年增率飆升至40年高點，導致拜登支持度受到拖累。

俄羅斯入侵烏克蘭推漲燃料價格，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情也導致全球供應鏈受阻。

根據民調，拜登本週在民主黨內支持度由上週的74%降至69%，僅11%共和黨人對他總統任內的表現感到滿意。

拜登的最低民意支持度已逼近前任總統川普，時任總統川普的最低民意支持度是在2017年12月的33%。

路透社/易普索以英文在全美進行問卷調查，這項最新民調抽樣1003名成人，包括437名民主黨人和377名共和黨人，誤差在4個百分點。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1110720